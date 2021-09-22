Disney+宣布11月16日登陸香港　收費尚未公布

▲ Disney+登陸香港

迪士尼旗下影視串流平台Disney+在2019年推出，目前服務覆蓋61個國家及地區，以及支援21 種不同的語言。

Disney+早在上月已宣布，將於今年11月登陸香港、台灣及韓國。今日（9月22日）官方終於正式宣布，將在11月12日在台灣及韓國推出，至於香港則在11月16日正式上架。

不過官方暫未公布收費詳情，而根據美國及日本現時Disney+收費，每月為7.99美元（約62港元）及770日圓（約54港元），預計香港的收費約在此範圍之內。