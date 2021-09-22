Disney+宣布11月16日登陸香港 收費尚未公布 娛樂 11:29 2021/09/22 分享： 熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ Disney+登陸香港 迪士尼旗下影視串流平台Disney+在2019年推出，目前服務覆蓋61個國家及地區，以及支援21 種不同的語言。 Disney+早在上月已宣布，將於今年11月登陸香港、台灣及韓國。今日（9月22日）官方終於正式宣布，將在11月12日在台灣及韓國推出，至於香港則在11月16日正式上架。 不過官方暫未公布收費詳情，而根據美國及日本現時Disney+收費，每月為7.99美元（約62港元）及770日圓（約54港元），預計香港的收費約在此範圍之內。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 17:58 2021/09/03 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 18:31 2021/09/06 【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修 由大台當家花旦升呢成荷里活明星 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 17:58 2021/09/03 【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄 Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片 Disney＋ Disney 荷里活 電影 電視劇