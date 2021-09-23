【獎學金】科大下學年降低領取入學獎學金門檻　文憑試奪一星即可獲5,000元生活津貼

▲ 科大下學年降低領取入學獎學金門檻。（湯致遠攝）

香港科技大學來年起會降低領取入學獎學金的門檻。以往考生須在中學文憑試中取得至少1科5**，2022年入學的新生只須取得一顆星、即考獲至少一科5*便獲頒發入學獎學金。科大亦增設「多元發展入學獎學金」，得獎學生會獲有利的入學取錄考慮，以鼓勵有非學術成就的學生報讀。科大將於本周六（25日）舉行網上本科入學資訊日，有興趣參與學生可按此先進行網上登記。

為鼓勵更多學業成績優秀的學生報讀科大，校方由下學年起調整入學獎學金的門檻，新方法計算考生摘星總數，只要其中一科取得5*，就可獲得一筆過5,000元的生活津貼；考獲6至7星，不論如何搭配，例如1科5**加4科5*、或3科5**，均可得一次性半額學費津貼。考獲10星或以上會獲可續領的全額學費及生活津貼。

另外，在國際文憑大學預科課程（IB）考試中，考獲40分或以上即可得獎學金，其中40至41分可獲金額由以往的10,000元上升至半額學費，考獲42分者就由半額學費增至全額學費。

科大亦於下學年增設「多元發展入學獎學金」，有意就讀科大的學生，只要在非學術範疇有傑出表現，如在校外公開比賽中獲獎等就可申請。獲考慮的成就範疇包括藝術創作、社會服務、音樂等，科大本科招生及入學事務處及其他相關部門將一同審視申請者遞交的資料，得獎學生會獲有利的入學取錄考慮，經聯招報名學生會有加分，非聯招學生則會降低有條件取錄的要求，並獲得50,000元獎學金。

▲ 本科招生及入學事務處處長劉夢琳。（湯致遠攝）

本科招生及入學事務處處長劉夢琳說，新增該獎學金是為了鼓勵學生在學術以外作多方面發展，將於9月底接受申請，經聯招報讀學生須於明年3月底前申請，非聯招學生則須於11月底前遞交相關資料。

另外，科大亦將更改文憑試成績的換算方法，目前考生如考獲5*及5**，分數會分別轉換成6分及7分。由2022年聯招開始，5分、5*及5**會分別轉換成5.5分、7分及8.5分。劉夢琳說，希望更改計分方法後可吸納更多成績優秀學生報讀科大，又說校方每年都會檢討收生情況及新生分數，認為考獲5分以上的難度高，為符合學生付出的努力而調整計分方法。至於公民與社會發展科今學年取代通識科，文憑試成績只設達標及不達標，科大計算入學分數的方法會否再作調整，劉夢琳表示，校方稍後會有公布。

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記者：黃悅晴