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【學士課程】科大下學年推出新延伸主修　逾百學生可修讀數碼媒體及創意藝術課程

社會 00:00 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

科大下學年推新延伸主修。（湯致遠攝）

為讓學生可以將新興的學科，應用並揉合至傳統學術科目中，科大將於2022/23學年新增「數碼媒體及創意藝術」延伸主修，教授有關多媒體技術及藝術創作，預料約100名學生可以選讀。科大亦推出「學士+碩士」一條龍的課程，涉及風險管理及金融科技課程，學士學生可於4年級開始修讀碩士科目。

科大下學年將降低領取入學獎學金的門檻，詳情即看：【下一頁】

科大將於下學年推出「數碼媒體及創意藝術」延伸主修，內容包括學習動畫創作、電腦特效等，報讀學生須就讀指定的學士課程，包括計算機科學、海洋科學系、環球中國研究等，學生可於1年級下學期申請修讀延伸主修，預料約100人符合資格。科大早前亦推出人工智能學延伸主修，旨在訓練學生將人工智能技術應用至不同學科，原本只供工程學院及理學院學生經聯招入讀，新學年起亦擴展至商學院學生，共有300多名學生可以選擇報讀。

另外，科大新推出的一條龍課程，讓就讀風險管理及商業智能學學士課程（BSc RMBI）的學生，可於3年級時申請修讀金融科技碩士（MSc Fintech），通過面試甄選並獲取錄後，於大學4年級時修讀部分碩士課程科目。科大指，過往不少修畢RMBI的學生有意攻讀Fintech碩士課程，故大學推出「4+1計劃」，由於部分課程在學士階段已修讀，原本逾31萬的碩士課程學費最多可獲4成扣減。

科大亦將於下學年新增可持續發展與綠色金融理學士，由商學院和環境與可持續發展部聯合提供，課程主題跨包括氣候和環境、金融和風險管理、統計和編程等，首學年設30個名額。詳情即看：【下一頁】

科大將於本周六（25日）舉行網上本科入學資訊日，有興趣學生可先於網上進行登記：https://join.hkust.edu.hk/vinfoday

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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