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【疫苗獎賞】恒基200両金抽獎今揭曉　一文睇清得獎者名單

社會 09:47 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，令社會早日復常，各大機構推出疫苗接種獎賞。恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎已於今日（23日）順利舉行，由恒基兆業地產集團主席李家誠透過電腦系統即場抽出得獎者，頭二三奬合共獲贈 200 両 9999 實金，其中頭獎得主獨得 60 両實金，價值超過100萬元。

即看抽獎情況：

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恒基兆業地產集團主席李家誠表示，「恭喜所有得獎者，並衷心感謝市民踴躍參 與是次抽獎活動。過去數月，有賴社會各界齊心抗疫，香港疫情愈趨穩定。不過， 世界多個地方的疫情仍然嚴峻，對香港仍有一定威脅，因此我們不能鬆懈，期望更多市民接種疫苗，為香港建立保護屏障，大家可以盡快重拾正常生活」。

是次大抽獎由安永諮詢服務有限公司設計出電腦抽獎系統，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出11位金獎幸運兒，其中頭獎得主獨得 60 両實金，價值逾港幣 100 萬元;二獎 2 名，各獲贈 30 両實金;三獎 8 名， 各得實金 10 両;另有 200 份開心獎，均獲千元消費購物禮券。

抽獎結果已刊登於今日出版的《南華早報》和《星島日報》，並連同詳細的領獎 安排上載至活動網頁。得獎者亦會在抽獎日期起計 5 日 內獲個別電話或短訊通知。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」自今年 6 月底推出，為期3個月，共舉辦6次抽獎活動，累計逾210 萬人登記參與。在首5輪抽獎活動中，恒基兆業已送出共100両 9999 實金，和1,000 份千元消費購物禮券。一連串的抽獎活動送出獎品共逾630萬元。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽 獎已於今日（23日）順利舉行

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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