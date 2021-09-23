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【打針獎賞】香港總商會今舉行第6輪抽獎送出名貴房車一輛　另東瀛遊及富豪國際酒店集團今舉行抽獎【附詳情】

社會 06:00 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

總商會第6輪抽獎送出價值逾50萬元名貴房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等。（抽獎網站截圖）

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，各大機構推出疫苗接種獎賞。香港總商會、東瀛遊及富豪國際酒店集團分別推出疫苗大抽獎，並於今日（22日）舉行抽獎。

香港總商會推出多輪抽獎，第6輪抽獎今日舉行，獎品包括價值逾50萬元名貴房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】

東瀛遊舉行今日大抽獎，送出1,843份旅遊獎品，總值200萬元，包括一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】

富豪國際酒店集團今日舉行大抽獎，送出200萬元獎賞，包括4名大獎為富薈酒店一年長期住宿、10名二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】

相關報道：

【疫苗獎賞】長實、恒基等多個疫苗抽獎活動將截止登記　一文看清抽獎及登記連結。詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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