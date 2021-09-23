【打針獎賞】香港總商會今舉行第6輪抽獎送出名貴房車一輛 另東瀛遊及富豪國際酒店集團今舉行抽獎【附詳情】
社會 06:00 2021/09/23
為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，各大機構推出疫苗接種獎賞。香港總商會、東瀛遊及富豪國際酒店集團分別推出疫苗大抽獎，並於今日（22日）舉行抽獎。
香港總商會推出多輪抽獎，第6輪抽獎今日舉行，獎品包括價值逾50萬元名貴房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】。
東瀛遊舉行今日大抽獎，送出1,843份旅遊獎品，總值200萬元，包括一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】。
富豪國際酒店集團今日舉行大抽獎，送出200萬元獎賞，包括4名大獎為富薈酒店一年長期住宿、10名二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿等，獎品名單可參與相關網站【請按此處】。
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記者：曾卓鋒