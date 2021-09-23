【MIRROR成員】教主Anson Lo《Megahit》獲好評　黃偉文拆解歌詞難填之處

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的最新單曲《Megahit》昨日（22日）正式推出，歌曲搶佔音樂平台的第一位，MV於昨晚9時上架至今已超過30萬點擊率，教主氣勢如虹！在MV中，教主落力跳舞，伴隨「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」做出「食鬼」手勢，可愛又令人充滿記憶點，而原來歌曲出現的像聲字，曾經是填詞人黃偉文（Wyman）的阻礙！

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Wyman：近10年最難寫嘅作品

Wyman在《Megahit》上架前就曾經在Instagram指出歌曲是「近10年最難寫嘅作品」，當時不少神徒也表示喜見二人首次合作。當歌曲MV上架過後，Wyman上載Anson Lo與鄭欣宜在MV中的片段，二人分別隨「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」做出「食鬼」手勢。

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Wyman上載該片段兼且解說歌詞難填的原因：「這首歌難，不是因為字數又多又密」、「最主要的困難是demo裡原有的英文『像聲字』出現得特別頻繁，簡直分佈在全曲各個重要位置」。他形容情況似是不能移動的大石頭，分割了整個地盤，但又要在上面建出藝術品級的大廈。

Boom Boom Boom 只得四粒音之後就是 Bang Bang Bang，換言之，填詞人只得四個字把這兩組像聲字有意思地連貫起來（還未說到那些散佈世界各地五步一樓十步一閣的Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 和口哨聲），即是說，詞人「可填」的地方很少，又要保存像聲字在它們原有天然的位置而又要 make sense ，已是一種難度。中英不斷轉換時，還要發音順口意思流暢。

Wyman又指為了聆聽者的「順耳」，有像聲字或ad-lib的段落也被局限了押韻，「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」需盡量押「好高」的韻，更指「中英都要互相rhyme聽起嚟先爽㗎」。

教主建議保留像聲字

歌曲Demo為Wyman帶來限制，「唔使講我梗係明keep到所有Boom同Bang會上腦好多啦，但係咁樣可能會令中文部份好肢離破碎㗎噃」，曾經向教主、監製提議不完全保留所有像聲字，可保留的盡量保留，有需要的話會刪減一部份，又提出填廣東話會比較「易寫」、「story-telling 方面無咁多限制」。

作為主唱的教主就認為可保留像聲字，「但如果keep得晒，排舞會好排啲得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎。」他也有留言感謝Wyman的「心軟」，同時很喜歡歌詞的概念。

Edan留言「超洗腦啊」

歌曲不時出現「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」、「Boom Boom Boom 」，配合輕快節奏，客串的鄭中基在MV最後都唱出「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」兼做食鬼手勢。

Edan（呂爵安）在Wyman的帖文留言「超洗腦啊！」，網民都留下不少好評「特別係個手勢配埋歌詞簡直係完美配合」、「超洗腦歌。作曲填詞都超級正」、「Cantonpop 梗係要加乒呤嘭唥 勁鍾意」、「所有野加埋真係 煙花焫著爆仗 好有火花」。

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