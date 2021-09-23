【魷魚遊戲】Netflix話題劇李政宰撞樣譚俊彥　網民盤點港版演員人選

▲ 首套韓劇登Netflix全球排行榜亞軍，網民盤點《魷魚遊戲》港版演員人選。

由韓國史上最年輕影帝李政宰主演，找來孔劉和李炳憲客串的韓劇《魷魚遊戲》上周五於Netflix上架，人性遊戲與血腥情節成為網民熱烈討論話題，劇集更成為首部登上Netflix全球排行榜第二位的韓劇，不少人覺得主角「成奇勳」與譚俊彥撞樣，網民更開始盤點港版Casting人選。

由《與神同行》男主角主演的韓劇《魷魚遊戲》上周於串流平台Netflix上架，劇集講述一班欠債的社會邊緣人，獲神秘組織邀請參加神秘又殘酷的生存遊戲，勝出的一人將會獲得巨額獎金。

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大玩人性黑暗面

劇中的關卡取材自韓國傳統的兒時遊戲，場景、服裝色彩鮮豔，但劇情大玩人性黑暗面、血腥暴力等，形成強烈對比。另外除了有影帝李政宰擔任主角，還找來一線紅星孔劉、李炳憲等客串，《魷魚遊戲》成為網民討論話題，上架一周已經成為首套登上Netflix全球排行榜亞軍的韓劇。

▲ （Netflix圖片）

飾演男主角成奇勳的李政宰，在劇中的造型一直被指與香港演員譚俊彥「撞樣」，連髮型、表情等都極為相似，令香港觀眾在看《魷魚遊戲》時別有一份親切感，網民亦因此在連登討論區發帖，盤點港版《魷魚遊戲》的演員人選。

成奇勳（李政宰飾演）

▲ 李政宰飾演的成奇勳。（Netflix圖片）

魷魚遊戲編號「456」號的男主角成奇勳，因為失去工作和沉迷賭博而欠債累累，又未能為患病母親提供手術費，於是決定參加比賽。飾演成奇勳的是現年48歲、韓國史上最年輕的影帝李政宰，他於1999年參演電影《沒有太陽》而封帝，雖然曾一度遇上演藝事業的低潮，於2010年參演電影《下女》而谷底翻身。

▲ 與譚俊彥有9成相似。（網上圖片）

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港版成奇勳網民一致認為應該由譚俊彥飾演，二人外貌有九成相似，《魷魚遊戲》中的造型更與譚俊彥在TVB劇集《失憶24小時》極為神似，雖然譚俊彥被指演技與李政宰相距甚遠，但因為「餅印」般的外貌令他成為此角的不二人選。

曹尚佑（朴海秀飾演）

▲ 曹尚佑為勝出不擇手段。（網上圖片）

魷魚遊戲編號「218」別的曹尚佑，由韓國演員朴海秀飾演，是男主角成奇勳的鄰居，聰明的他在首爾大學畢業後加入大公司，但因為虧空公款而負上巨額債務，於是決定參加遊戲。在劇中曹尚佑為了過關不惜犧牲同行的參賽者，為了達到目的不擇手段。

▲ 影帝林家棟被網民點名飾演曹尚佑。（網上圖片）

戴著眼鏡的曹尚佑與香港影帝林家棟有幾分相似，那種陰險、蠱惑的性格，相信林家棟能夠詮釋得非常精準出色。

黃俊昊（魏河俊飾演）

▲ 勇武警察黃俊昊。（Netflix圖片）

為了尋找失蹤胞兄的警察黃俊昊（韓國演員魏河俊飾）正直英勇，為了尋兄單人匹馬混入神秘組織當中，網民建議由同樣是單眼皮的小生盧鎮業（小野）飾演。

▲ 盧鎮業被指氣質與黃俊昊相像。（instagram圖片）

姜曉（鄭好娟飾演）

▲ 為家人拼命一搏的姜曉。（Netflix圖片）

魷魚遊戲編號「067」號的姜曉是位「脫北者」，為了把身於孤兒院的弟弟和處於北韓的母親接來團聚，只好參加遊戲贏取獎金，希望換來一家人相聚的機會。飾演姜曉的是韓國演員鄭好娟，網民建議由氣質女演員談善言擔演，亦有網民搞笑建議由唱作歌為Madboii飾演姜曉一角。

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▲ 氣質女演員談善言。（經濟日報圖片）

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吳一男（吳永壽飾演）

▲ 患有腦瘤的年長參賽者吳一男。（Netflix圖片）

魷魚遊戲編號「001」號的吳一男患有腦瘤，在遊戲中雖然被視為「弱者」，但時日無多的他非常投入遊戲，在關鍵時刻更給予非常有用的建議，劇中的吳一男亦是個非常重要的角色。網民建議由資深綠葉演員陳勉良飾演韓國演員吳永壽演出的吳一男。

▲ 資深綠葉演員陳勉良。（經濟日報圖片）

阿里

▲ 左上角是阿里。（Netflix圖片）

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來自巴基斯坦的非法勞工，因為工業意外而失去兩指，為了家人的生活費和醫療費所以參加比賽，力氣強大的他曾幫過成奇勳和曹尚佑，網民建議由印度裔演員陳振華（Ricky）飾演此角。

▲ 港版阿里陳振華。（網上圖片）

地鐵西裝男（孔劉飾演）

▲ 孔劉客串地鐵西裝男一角。（網上圖片）

由孔劉客串演出的神秘西裝男，於劇中亦是個重要角色，因為他的現身，成奇勳才有機會參與遊戲，網民認為與他似樣的張松枝及趙永洪都非常適合演出這個角色。

▲ 張松枝與趙永洪分別被指與孔劉似樣。（經濟日報圖片）

韓美女、張德秀

魷魚遊戲編號「212」號的韓美女，網民曾列出馬海倫、吳綺莉與惠英紅均是此角人選，不過由於她在劇中有性愛及露點場面，網民均表示此角非常「重口味」。而韓美女的「對象」、魷魚遊戲編號「101」號的張德秀，是位江湖味極重的「大佬」級人馬，網民建議與他氣場相近的白只、樣貌相近的古明華，以及「玩味重」的葉念琛可以擔演此角。

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AI公仔

▲ 第一個關卡「一二三木頭人」由巨型AI公仔大開殺界。（網上圖片）

在第一個關卡「一二三木頭人」中，巨型AI公仔的冷酷表情和齊蔭髮型，令人想起《聲夢傳奇》的炎明熹，港版的AI公仔可以考慮找她真人演出。

▲ 炎明熹被點名飾演AI公仔。（網上圖片）

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