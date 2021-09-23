  • 26°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【#好掛住日本】吳業坤奧運期間拍旅遊節目　疑違採訪入境規例TVB解釋原因

娛樂 10:42 2021/09/23

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《#好掛住日本》將於下周播出。

由吳業坤和周奕瑋主持的全新旅遊節目《#好掛住日本》將於下周播出，而節目是二人上月到東京採訪奧運期間所拍，當中介紹不少港人熱門景點，不過，在節目預告播出後，有網民質疑TVB拍攝隊，有違返入境採訪條例，離開指定範圍進行跟奧運無關拍攝工作。

【東京奧運】截停港隊划艇選手洪詠甄訪問　吳業坤hea爆態度被批失禮

TVB全新節目《#好掛住日本》，由主持坤哥和周奕瑋（Jarvis）在東京四處拍攝，當中有到訪富士山、拜訪當地民居，約同女團練舞，及介紹近期大熱的日本美食，令不少渴望旅行的觀眾羡慕不已。

不過，由於節目是於攝製隊在採訪奧運期間所拍，而現時日本疫情嚴峻，當時奧委會對海外選手以至媒體都有嚴格的入境防疫規定，包括禁止乘搭公共交通工具、不可擅自離開酒店、到非指定場所食肆進食等多個防疫措施，更曾因有選手違規而遭停出比賽。

同場加映：麥美恩訪問

因此TVB這次四出到東京鬧市拍攝，有否違反入境防疫規例，就受到質疑。TVB外事部向傳媒回覆，《#好掛住日本》整個外景拍攝是在合法的情況下進行，並依足90日簽證指引。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TVB回覆：「每次拍攝均由當地相關官方旅遊局全力支持及贊助。90日簽證裡，攝製隊入境後首先完成14天嚴格[限制行動]守則（即網上流傳的列表）後開始一連串拍攝工作。外景拍攝期間攝製隊每天有量度體温、向當局提交健康申報及定期進行核酸檢測。除了TVB外，世界各地電視台拍攝模式跟本台大同小異，是次簽證除拍攝奧運會丶殘奧外丶亦有協助日本多個地方拍攝推廣日本的節目。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省
12:19 2021/08/03
【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省
【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段
13:34 2021/06/28
【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段
【聲夢傳奇】姚焯菲不否認已簽約TVB　Chantel父親日夜守護防坤哥埋身？
10:33 2021/06/21
【聲夢傳奇】姚焯菲不否認已簽約TVB　Chantel父親日夜守護防坤哥埋身？

你可能感興趣

【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省
12:19 2021/08/03
【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省
【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段
13:34 2021/06/28
【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段
【聲夢傳奇】姚焯菲不否認已簽約TVB　Chantel父親日夜守護防坤哥埋身？
10:33 2021/06/21
【聲夢傳奇】姚焯菲不否認已簽約TVB　Chantel父親日夜守護防坤哥埋身？
吳業坤 周奕瑋 娛樂人物職業 演員 疫情 奧運會 奧委會 TVB 東京 日本

最高瀏覽

【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
17:02 2021/09/13
【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日
13:09 2021/09/22
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日