【#好掛住日本】吳業坤奧運期間拍旅遊節目　疑違採訪入境規例TVB解釋原因

▲ 《#好掛住日本》將於下周播出。

由吳業坤和周奕瑋主持的全新旅遊節目《#好掛住日本》將於下周播出，而節目是二人上月到東京採訪奧運期間所拍，當中介紹不少港人熱門景點，不過，在節目預告播出後，有網民質疑TVB拍攝隊，有違返入境採訪條例，離開指定範圍進行跟奧運無關拍攝工作。

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TVB全新節目《#好掛住日本》，由主持坤哥和周奕瑋（Jarvis）在東京四處拍攝，當中有到訪富士山、拜訪當地民居，約同女團練舞，及介紹近期大熱的日本美食，令不少渴望旅行的觀眾羡慕不已。

不過，由於節目是於攝製隊在採訪奧運期間所拍，而現時日本疫情嚴峻，當時奧委會對海外選手以至媒體都有嚴格的入境防疫規定，包括禁止乘搭公共交通工具、不可擅自離開酒店、到非指定場所食肆進食等多個防疫措施，更曾因有選手違規而遭停出比賽。

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因此TVB這次四出到東京鬧市拍攝，有否違反入境防疫規例，就受到質疑。TVB外事部向傳媒回覆，《#好掛住日本》整個外景拍攝是在合法的情況下進行，並依足90日簽證指引。

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TVB回覆：「每次拍攝均由當地相關官方旅遊局全力支持及贊助。90日簽證裡，攝製隊入境後首先完成14天嚴格[限制行動]守則（即網上流傳的列表）後開始一連串拍攝工作。外景拍攝期間攝製隊每天有量度體温、向當局提交健康申報及定期進行核酸檢測。除了TVB外，世界各地電視台拍攝模式跟本台大同小異，是次簽證除拍攝奧運會丶殘奧外丶亦有協助日本多個地方拍攝推廣日本的節目。」