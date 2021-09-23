【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查

▲ 食環署中秋派員，到場突擊檢查涉事雅蘭中心牛角分店。

日前一名食客在網上投訴，光顧位於旺角雅蘭中心的日本燒肉店「牛角」後，質疑牛肉貨不對辦，雪糕機製冷出現問題，引來網上熱烈討論。叙福樓集團主席黃傑龍其後親撰長文回應事件，獲大批網民力撐。原以為事件告一段落，惟黃傑龍在中秋節當日（21日）再指，食環署派員接報到場突擊檢查涉事分店，並公開了店內情形。

經歷食客網上投訴擾攘，「牛角」母公司叙福樓集團主席黃傑龍再分享，食環署在21日派員突擊到涉事旺角雅蘭中心「牛角」分店，處理跟進投訴，特別檢查了軟雪糕及牛肉，點擊睇突撃檢查情形：

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黃傑龍表示，店內經食環署職員檢查後顯示結果正常，他又呼籲：「各位客人放心用餐。」相關帖文再獲大批網民留言支持：「識玩呢期一定食牛角，一定最高質」、「從來沒懷疑過質素」、「辛苦你哋嘅同事响中秋咁忙嘅時候要處理食環巡查，加油呀！」

事源在本月19日，一名女網民以「黑心燒肉」為題在Facebook群組發帖，指光顧雅蘭中心「牛角」期間，揀選每位價值近900元的A5級黑毛禾牛放題，但就懷疑被換成質素較差的禾牛。然後，事主亦懷疑自助雪糕機製冷故障，聲稱按雪糕，按出來不足3分鐘，雪糕已完全溶化。

點擊睇事主經歷：

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事件引起網上關注後，黃傑龍也極速在Facebook回應指控，並還原了事件，獲不少網民力撐：

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除了回應指控外，黃傑龍亦補充稱，事主明明表示自己是首次光顧牛角，但卻持有會員卡，質疑對方「前言不對後語」。

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而事主也再回應事件，解釋自己是向朋友借會員卡，惟針對「A5禾牛」紙牌為何出現在頭盤上，事主坦言自己也未能解釋。

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責任編輯：羅嘉欣