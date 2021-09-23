【新冠肺炎】今日增2宗輸入個案　病人已打科興於巴基斯坦及肯尼亞抵港

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本港今日（23日）新增2宗輸入確診新冠肺炎個案，分別由巴基斯坦及肯尼亞抵港，均已接種兩劑科興疫苗。至今本港個案累計12,170宗，包括12,169宗確診個案和1宗疑似個案。

今日新增2宗輸入個案，詳細資料如下：

第12,174宗：35歲男子，無病徵，從肯尼亞抵港，5月29日及7月12日在巴基斯坦接種兩劑「克爾來福」科興疫苗

第12,175宗：43歲男子，無病徵，從巴基斯坦及肯尼亞抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，5月25日及6月24日在巴基斯坦接種兩劑「克爾來福」科興疫苗

本港昨日（22日）新增1宗輸入確診新冠肺炎個案，涉及一名55歲女子，由菲律賓抵港；至今本港個案累計12,168宗，包括12,167宗確診個案及一宗疑似個案。同日錄少於5宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，政府明日（23日）會在半山區駿豪閣平台及大圍壹號雲頂第6座對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。詳情即看：【下一頁】

新冠疫苗接種計劃正在推展，政府宣布截至9月19日晚上8時，本港市民合共接種了超過838萬劑新冠疫苗。截至9月19日的過去一周，錄6宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及2名分別13歲和15歲男子、2名14歲男子，以及2名分別12歲和13歲女子，他們在接種復必泰疫苗後1至3天內出現胸痛，情況穩定。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐