【聲夢傳奇】姚焯菲成熟造型迎15歲生日 小菲象以Chantel名義集資做善事
娛樂 13:02 2021/09/23
憑TVB節目《聲夢傳奇》而人氣急升的姚焯菲（Chantel）昨天（22日）15歲生日，Chantel的友人於海景房為她慶生，且合照留念。
姚焯菲女的粉絲「小菲象」落力為偶像大搞連串生日應援，相信Chantel今年渡過了一個難忘的生日。
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【聲夢傳奇】小菲象為姚焯菲搞生日應援 Chantel粉絲籌數萬元捐款行善
Chantel更新了社交平台，貼出生日照片跟大家分享喜慨，並寫道：
fifteen and blessed
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備受TVB力捧的《聲夢》新星Chantel樣子甜美，並被網民封為「國民初戀」，甚有觀眾緣。
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【聲夢傳奇】姚焯菲歌迷今午銅鑼灣派福袋 Chantel童年照甜笑展招牌小酒窩超可愛【多圖】
大受歡迎的Chantel獲一眾小菲象安排連串生日應援慶生，包括多區巴士站燈箱廣告及巴士車身廣告，且成為小菲象的打卡熱點。小菲象日前於燈箱附近派發生日福袋，環保袋內載有印有Chantel肖像的海報、貼紙、票根、口罩套、小卡、布質杯套，吸引其他小菲象到場領取。
此外，也有小菲象以Chantel名義集資數萬元捐款予有需要的兒童。
Chantel過往也有呼籲粉絲不要花錢買禮物給她，也不要花費太多在廣告應援當中。
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撰文 : TOPick柴犬出動