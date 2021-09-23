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【打針獎賞】總商會舉行第6輪抽獎　送出650萬元獎品包括價值50萬元房車

社會 15:43 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港總商會今日舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第六輪抽奬。（總商會提供）

為鼓勵市民接種疫苗，香港總商會今日（23日）舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第六輪抽奬，合共送出1,000份禮品，包括價值逾50萬元名貴房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等，獎品及得獎名單可參與相關網站【請按此處】

「香港做得到！幸運大抽獎」第六輪抽奬由帝盛酒店集團全球市場品牌高級副總裁陳小芳今午主持，隨機抽出1,000位得獎者。得獎者有機會可獲港鐵全年車票，名額80名，約值160萬元；帝盛酒店集團為是次活動贊助旗下遍及全球的酒店住宿。所有幸運兒將收到中獎短訊，完整得獎名單於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

其他獎品亦包括置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、多份酒店住宿套票，以及數百份購物和餐飲禮券，總值超過650萬港元。

總商會餘下一輪於9月30日舉行的抽獎，已接種兩劑疫苗的市民可於幸運大抽獎網站登記參加。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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