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【人瑞姊妹】107歲孖生姊妹曾歷兩次世界大戰　最長壽同卵雙胞胎揭長壽秘訣

親子 11:18 2021/09/23

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日本一對107歲孖生姊妹，打破健力士世界紀錄，成為全球最長壽同卵雙胞胎。

日本一向是最長壽的國家之一，近日一對出生於當地的雙胞胎姊妹，以107年又300天之齡，打破健力士世界紀錄，成為「全球最長壽同卵雙胞胎」，以及「在世最年長女性同卵雙胞胎」。兩姊妹的長壽秘訣，就是時刻保持心境開朗。

107歲雙胞胎炭山梅野（左）和兒玉小梅（右）。（「健力士世界紀錄」FB圖片）

根據《健力士世界紀錄》的資料，炭山梅野和兒玉小梅於1913年11月5日，在香川縣小豆島出生，來自一個13人的大家庭。她們幼時生活艱苦，並因身為雙胞胎常被欺凌。

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曾經歷兩次世界大戰

兩人小學畢業後分開生活，兒玉小梅離開了小豆島跟叔叔謀生，及後嫁給外地人，而炭山梅野則留在當地結婚。兩姊妹曾經歷兩次世界大戰，炭山梅野的家更因為接近防空洞，而被逼離開家園。

雖然二人分隔300多公里，無法經常見面，只會在家中舉行紅白二事時才會見到彼此，但她們在70歲後，時常結伴到國內不同的佛教勝地旅遊。兩姊妹年紀漸大，曾經笑言要打破「金婆婆與銀婆婆」（前健力士紀錄保持者）的長壽紀錄。

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擅於社交性格樂觀

由於疫情關係，健力士世界紀錄證書只能郵寄至她們的安老院，炭山梅野收到證書後喜極而泣。兒玉小梅因記憶力衰退，故對證書沒有太大感觸，但家人相信兩姊妹最終得償所願，必定深感高興。

家人在接受訪問時表示，雙胞胎擅於交際、性格樂觀，即使面對困難也保持積極態度，相信此為她們的長壽秘訣。

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責任編輯：王明芳

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