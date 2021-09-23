【人瑞姊妹】107歲孖生姊妹曾歷兩次世界大戰　最長壽同卵雙胞胎揭長壽秘訣

▲ 日本一對107歲孖生姊妹，打破健力士世界紀錄，成為全球最長壽同卵雙胞胎。

日本一向是最長壽的國家之一，近日一對出生於當地的雙胞胎姊妹，以107年又300天之齡，打破健力士世界紀錄，成為「全球最長壽同卵雙胞胎」，以及「在世最年長女性同卵雙胞胎」。兩姊妹的長壽秘訣，就是時刻保持心境開朗。

▲ 107歲雙胞胎炭山梅野（左）和兒玉小梅（右）。（「健力士世界紀錄」FB圖片）

根據《健力士世界紀錄》的資料，炭山梅野和兒玉小梅於1913年11月5日，在香川縣小豆島出生，來自一個13人的大家庭。她們幼時生活艱苦，並因身為雙胞胎常被欺凌。

最新影片：5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟 家中常用塑膠器皿香薰精油

曾經歷兩次世界大戰

兩人小學畢業後分開生活，兒玉小梅離開了小豆島跟叔叔謀生，及後嫁給外地人，而炭山梅野則留在當地結婚。兩姊妹曾經歷兩次世界大戰，炭山梅野的家更因為接近防空洞，而被逼離開家園。

雖然二人分隔300多公里，無法經常見面，只會在家中舉行紅白二事時才會見到彼此，但她們在70歲後，時常結伴到國內不同的佛教勝地旅遊。兩姊妹年紀漸大，曾經笑言要打破「金婆婆與銀婆婆」（前健力士紀錄保持者）的長壽紀錄。

最新影片：關東遼參彈口南美參爽脆 大廚教揀靚海參及處理方法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

擅於社交性格樂觀

由於疫情關係，健力士世界紀錄證書只能郵寄至她們的安老院，炭山梅野收到證書後喜極而泣。兒玉小梅因記憶力衰退，故對證書沒有太大感觸，但家人相信兩姊妹最終得償所願，必定深感高興。

家人在接受訪問時表示，雙胞胎擅於交際、性格樂觀，即使面對困難也保持積極態度，相信此為她們的長壽秘訣。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳