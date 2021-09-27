【游泳尖子】男拔舊生一年四破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

身形高大健碩、外表陽光帥氣，24歲的劉紹宇是港隊游泳代表，亦是五項香港紀錄保持者。運動員最忌受傷，他卻在游泳生涯中經歷過兩次傷患。不過他從未放棄，反指這項運動教會自己堅持。走過高低起跌，劉紹宇越戰越勇，在今年連續打破四項港績，目標參加下屆巴黎奧運，為港爭光。

▲ 24歲的劉紹宇是5項香港紀錄保持者。（林綺虹攝）

劉紹宇是家中孻子，小時候活潑好動，父母為了讓子女「放電」同時強身健體，決定在他小一時跟姊姊一起學游泳。兩、三年後，教練指劉紹宇甚有游泳天份，建議他開始接受正式訓練。由8歲開始接觸不同的游泳比賽，劉紹宇在泳界漸漸嶄露頭角，之後獲傳統名校拔萃男書院青睞。

中學開始密集式訓練

升中後，劉紹宇每日的生活離不開上學和游泳。一星期訓練六日，其中四日更要練早水，天未光已要起床，五時半準時「落水」，游至七時趕回男拔上課。放學後再返回灣仔訓練，直至九時才回到家中休息。

▲ 中學時要同時兼顧學業和游泳，劉紹宇卻不言苦。（林綺虹攝）

雖然年紀尚小，但劉紹宇卻不言苦。回想當年一邊讀書，一邊訓練，同時參加各類型的游泳比賽，劉紹宇感激男拔為運動員作出特別安排，令自己在學業上才沒有落後，

我當時成為運動員後，不時要參加比賽，要向學校請假，一個學期可能有兩、三星期不在香港。學校很好，會讓老師幫助我們，跟進我們的學習進度。

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平衡學業和運動的心態

要兼顧學業及游泳並不容易，劉紹宇一直本著「盡力做」的心態去面對。他指自己不會埋怨，雖然也並不特別享受，但認為只要這是自己追求、想做的事情，自自然然就不會覺得辛苦。

這是一個學習的階段、學習的過程，因為我花時間練習和上學，其實我也是在吸收，我練習的時候一直在進步，學業方面我一直上課、考試、聽書，其實都是在吸收知識。

不過在過程中難免會感受到壓力，劉紹宇直言比賽的壓力不比學業的少。他記得教練曾經提醒自己，不要花時間擔心自己不能控制的事情，「教練說盡量集中，做好自己、專心點，其實已經足夠」。自此他將這番說話謹記在心，除了應付游泳比賽，亦用於處理學業壓力。

▲ 劉紹宇一直抱著「盡力做」的心態去面對事情。（林綺虹攝）

努力成為大學生

2014年8月，作為應屆文憑試考生的劉紹宇，獲得亞運會的入場券，其後12月他緊接參加世界短池游泳錦標賽。當時文憑試在4月開考，他與家人商量過後，認為能夠參與這兩項世界性賽事是難得機會，所以決定比賽後才暫停訓練，全心投入學業。

為免兒子錯過黃金機會，媽媽劉太表示尊重兒子的決定，「我覺得讀書何時讀也可以，但是在成長中，在那個歲數他可以拼搏、盡力（游泳），進步空間是較大、較快，所以我覺得是值得的。」

▲ 劉紹宇參加2017年世界大學生運動會。（受訪者提供）

在文憑試盡力過後，劉紹宇尚算滿意自己的成績。他之後修讀高級文憑課程，再成功銜接至理工大學，修讀全球供應鏈管理學學士。努力成為大學生後，他為了達成媽媽一個小小的心願，繼續盡力兼顧大學生和運動員兩個身分，

媽媽在我小時候跟我說，她很想我去一個比賽，就是世界大學生運動會。我很想盡力做到她想我做的事情，因為無論在學業或游泳方面，她很少提出要求。

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劉太直言，沒想到原來兒子以此為目標，這讓她倍感高興，「這是作為家長最開心的一刻。升讀大學、完成大學，繼續兼顧游泳，我覺得這就最完美了。」劉紹宇亦希望藉此答謝媽媽，多年來的鼓勵和無微不至的照顧。

游泳生涯中經歷兩次傷患

拍攝時劉紹宇展示了左手手臂上一道小小的疤痕，是代表著他受傷的印記。他表示自己的游泳生涯並非想像中般順利，初中時曾經跌斷手，一個月不能游泳；另外就是大學一年級，18歲正值高峰時，卻在一次比賽途中「甩骹」，在未能完成賽事下被逼退出。

▲ 劉紹宇左手手臂上的疤痕，是代表著他受傷的印記。（林綺虹攝）

受傷後除了要進行強化訓練之外，還要兼顧學業。劉紹宇憶述當時是比較難受的一段時間，然而之後卻再迎來兩次「甩骹」。為了能繼續游泳，最後他決定動手術，希望不再被傷患困擾。

眼見兒子不斷受傷，劉太坦言感到心痛，同時亦擔心兒子，能否從挫折中重新站起來。作為家長，她不敢給予子女太大壓力，所以只是一直默默在旁支持兒子。

年輕時遇到這些挫折，他的成長會較其他人堅強，所以我覺得他『甩骹』，可能是上天給他的考驗，他成功可以過渡這個考驗，我很高興。

▲ 劉太雖然心痛，但給予兒子空間並尊重他的決定。（李家健攝）

目標下屆巴黎奧運

幸得身邊有家人、教練、女朋友和隊友的支持，劉紹宇指自己才能渡過難關。而自己在其中也有所領悟，

游泳其實教懂我很多，教懂我堅持，以及在一個不太順利的環境下，都要盡自己能力去完成一件事。

▲ 劉紹宇指打破長池200米背泳香港紀錄，對他來說別具意義。（李家健攝）

經歷過高低，劉紹宇克服傷患後創出另一高峰，他於今年4月、5月、6月及9月，連續打破四項香港紀錄，分別是長池50米、100米、200米背泳，以及短池200米背泳。兩年前大學畢業後，在家人無條件的支持下，他成為了全職運動員，未來希望能夠達到「A標」（奧運資格時間），參加2024年巴黎奧運，再闖出一片天。

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記者：鄭樂晴