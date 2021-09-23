【鄧桂思案】聯合醫院腎病人「開漏藥」致換肝後死亡　涉事兩名醫生認專業失當

▲ 涉事兩名聯合醫院醫生林治崑（圖中男子）及陳小劍今日展開醫務聆訊。（郭詩詩攝）

聯合醫院2017年發生開漏藥，致患有慢性腎病的女病人鄧桂思需兩度換肝，惟最終於同年8月去世。涉事兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍今日(23日)展開醫務聆訊，均被指控兩項專業失當，二人認罪，醫委會的聆訊小組正退庭商議裁決。

▲ 涉事兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍（圖中男子）今日展開醫務聆訊。（郭詩詩攝）

據控詞指，被告林治崑及陳小劍分別於2017年1月及2月，二人作為註冊醫生，未有察覺病人紀錄上，顯示鄧桂思屬乙型肝炎帶病毒者，於處方類固醇藥物時，未有同時處方抗乙肝病毒藥物。二人均被指控兩項專業失當。

聆訊上，控方讀出專家報告，指兩名醫生若有向病人處方抗病毒藥物，是可以減低乙肝發作的風險，又指二人身為專業醫生，理應有充分意識到需向鄧處方抗病毒藥物，認為其能力是低於水平。

兩名被告醫生今日均有出席聆訊，並均承認在事件上有失當。

事發於2017年初，患有慢性腎病的女病人鄧桂思到聯合醫院覆診時，疑獲兩名腎科副顧問醫生忽略其屬乙型肝炎帶病毒者，處方高劑量類固醇藥物，但未獲處方抗病毒藥，以減低爆發肝炎的風險。鄧桂思同年4月，因急性肝病入住聯合醫院，並出現急性肝衰竭，轉送瑪麗醫院，需兩度換肝續命，但4個月後終因感染併發症不治。

▲ 聯合醫院2017年發生開漏藥致病人鄧桂思（左）兩度換肝，惟最終於同年8月去世，涉事兩名醫生林治崑及陳小劍今日展開醫務聆訊。（資料圖片）

事件於鄧桂思轉送瑪麗醫院後揭發，惟轉院兩周後，聯合醫院接受查詢時始承認事件，並於1個月後對外公布。時任聯合醫院行政總監徐德義當時向傳媒交代事件時，就事件向病人及家屬鞠躬鄭重致歉，承認院方與家屬的溝通上有疏忽，未有即時向家屬交代事件。

鄧桂思長女曾向瑪麗醫院要求捐肝救母，惟因當時她未滿18歲，被院方拒絕，事件引發社會討論是否准予彈性讓未成年人士捐贈器官。至鄧桂思離世後，兩名遺產執行人去年5月入稟高等法院，向醫管局追討因醫療疏忽而造成的損失。

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記者：郭詩詩