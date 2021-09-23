【月經失調】25歲女子為調整月經長期食避孕藥　胸悶氣短求醫揭肺動脈栓塞

▲ 25歲女子為調整月經長期食避孕藥，致肺動脈多處栓塞。

為了調整月經周期，部份女士或會考慮服食避孕藥，不過內地1名25歲女子，就因為長期服食避孕藥調經，導致肺動脈多處栓塞。

綜合內媒報道，25歲來自杭州的女子婷婷，因為月經不調，聽朋友說口服避孕藥有調理月經的功效，於是常常自行到藥房買藥服用。一直以來覺得效果不錯，身體也沒出現什麼異樣。

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但近期，身高1.65米，體重160斤的婷婷總覺得胸悶、氣短，行2、300米路就氣喘，於是到浙大一院總部一期呼吸內科求醫。醫生詢問病情後感不妙，驗血發現婷婷D-dimer指數超過10000μg/L，有極高機會血栓。於是馬上讓她做肺動脈CTA檢查，結果發現她的兩側肺動脈分支多處栓塞。

入院經過2星期抗凝治療逐漸好轉出院，並繼續服食口服抗凝藥3個月。日前覆診，恢復進度良好，肺動脈中的血栓已經消失。

王悅虹醫生指出，長期服食避孕藥，是誘發婷婷肺栓塞的重要原因，口服避孕藥物大多為雌孕激素類，長期服用或不合理使用，可令人體血液處於高凝狀態，從而增加肺栓塞風險，還可能造成心梗、腦梗、深靜脈血栓等。

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據本港衞生署藥物辦公室，口服避孕丸可分成2類：口服混合性避孕丸、單一荷爾蒙避孕丸。兩種避孕丸均有常見副作用和注意事項，其中提到，糖尿病、高血壓、先天或既存的心臟病、具有靜脈血管栓塞家族病史的婦女應避免使用口服混合性避孕丸。

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責任編輯：羅嘉欣