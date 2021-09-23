【中秋熱點】觀塘海濱巨型月亮受損飄浮海面　網民：慘變生根

▲ 觀塘海濱巨型月亮受損飄浮海面。

今年中秋節觀塘海濱現15米高大型發光月亮模型，成為「打卡」熱點，今日（23日）網上流傳圖片顯示，月亮模型疑因狂風及雷雨天氣影響，早上被發現在海面飄浮，後更漏氣塌於海上。網民笑稱「好似打邊爐放山（生）根落咗湯度」；主辦方指原定今早收回月球，但因天氣關係塑帶意外撕裂跌進海中，已經啟動處理方案盡快將月球撈回海面處理。

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TOPick記者中午到訪觀塘海濱，發現原訂運載月球的躉船仍停泊岸邊，但月亮已失去蹤影。主辦方GP42 全民「燈」月回應指，原定在昨晚活動完結後，今日早上便收回月球，但因天氣關係塑帶意外撕裂跌進海中，已經安排盡快將月球撈回海面處理。

▲ 觀塘海濱設有一個直徑15米的發光月亮燈飾，吸引不少市民「打卡」。（陳靜儀攝）

天文台於上午10時指，料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，預測今日大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有強烈狂風雷暴。吹和緩至清勁偏東風。

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記者：陳麗娜