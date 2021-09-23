【性侵判囚】涉性侵同居女友女兒倉務員囚逾10年　法庭斥被告為滿足一己私慾

▲ 涉性侵同居女友女兒倉務員囚逾10年，法庭斥被告為滿足一己私慾。（經濟日報資料圖片）

42歲倉務員早前涉多次強姦同居女友的女兒，經審訊後被裁定兩項強姦罪成，連同他早前承認的襲擊控罪，涉案倉務員今（23日）於高等法院被判囚10年6周。暫委法官判刑時指，被告於家庭中擔當繼父角色，理應有責任保護事主，但他卻利用女友及事主的信任，滿足一己私慾，屬嚴重違反誠信。

涉案被告原被控5項強姦罪，經審訊後被裁定其中兩項罪成， 控罪指被告於2018年至2019年4月28日強姦女事主X ，當時事主年介18至19歲。

辯方今求情時指，雖然被告於犯案時並沒有使用安全措施，但對於被告有否於事主體內射精，案中則沒有清晰證據。而雖然被告曾拍攝事主私處，但相片並非於侵犯事主期間拍下。辯方又指被告並沒有使用非常高度的暴力，只是阻止事主離開，被告雖然曾打事主，但與強姦事件無關。

暫委法官判刑時引述事主的創傷報告指，事主首次遭性侵後，出現情緒低落及食慾不振，而且不斷發噩夢，每晚接近破曉時分才能入睡，事主又變得易怒，會無故落淚，需刻意避免想起受侵犯的畫面。心理醫生認為事主適應不良，並需要接受心理治療，但事主卻拒絕。

暫委法官又指，本案有多項加刑因素，包括被告於於家庭中的角色屬繼父，因此他理應有責任保護事主，向事主提供安全的環境，但他卻利用女友和事主的信任，滿足一己私慾，屬嚴重違反誠信。被告於犯案時又沒有使用安全措施，又曾以恐嚇說話阻止事主向母親揭發事件，並於首次犯案後「食過返尋味」再次犯案。

暫委法官最後就兩項強姦罪判以被告入獄共10年，另就被告早前就體罰事主而承認的兩項襲擊致造成身體傷害罪，判以被告入獄6周，總刑期為10年6周。

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記者：楊詠渝