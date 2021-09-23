【校長專欄】小一選校勿為進取而進取 許定國校長：學生要配對學校風格才全人發展

▲ 許定國校長建議，選校的過程中勿忘了考慮孩子學習的特性。

自小學高年級開始，已經是一個足球迷，無論香港或歐洲各國的足球比賽也會留意或透過電視直播觀看，中學及大學時期也會與朋友一起踢球。但近十年隨著家庭及工作上的角色有所轉變，已很少完整看畢整場足球比賽，早幾年甚至將購買的足球直播服務取消。上星期可能因為兒時足球偶像基斯坦奴朗拿度重回曼聯比賽的緣故，再加上直播時間的配合，難得的看完了整場曼聯對韋斯咸的足球比賽。

看足球比賽多年，看到不同足球員的成長故事，我會將這些故事分為兩大類別﹕第一類別的足球員無論在那一隊足球隊比賽，皆有非常傑出及引人注目的表現﹔第二類別的足球員也在一個有系統的培訓環境中成長，但能否有適當的表現則要各方面的不同情況現合，如教練的戰術，球隊整體的風格等。

有些球員在首間足球會中有出色的表現，但在轉到另一間足球會發展時球迷會覺得他們表現不似預期，這情況未必是他們懶惰或退步了，而是球隊的風格未能配合球員發揮的緣故。

學生和足球員的成長也很相近，有些學生能在不同的校園或學習環境中各方面皆有傑出的表現，有些學生則需要在配合他們性格特質的環境中，經過教師悉心的栽培及提供不同的機會，才能將他們內在才能展示出來。

新學年的小一入學申請正在進行中，這幾個月在不同的媒體報導中可看到因人口流動的緣故，學額鬆動了，有些家長也因而在為孩子選擇學校的過程中多了一些進取的決定，相信每位家長都為孩子的成長而努力，但在選校的過程中勿忘了考慮孩子學習的特性，為他們選擇合適風格的學校，讓孩子培育自信，在愉快的學習環境中全人成長。

最新影片推介：