【十一國慶】國慶文藝晚會將於10月1日紅館舉行　重點節目包括青少年及解放軍表演

▲ 香港同胞慶祝國慶籌備委員會秘書長蔡冠深博士。 （程志遠攝）

今年為中華人民共和國成立72周年。由香港同胞慶祝國慶籌備委員會舉辦的「國慶文藝晚會」將於今年10月1日晚上7點在紅磡體育館舉行，主題為「愛國愛港 向前邁進」。委員會秘書長蔡冠深表示，今次為《港區國安法》後首個國慶，更是止暴制亂長治久安後的首場活動，故冀今次晚會感謝中央一直的支持，以及向外界展示中國近年發展的成果。

蔡冠深指，今年文藝晚會的主題主要是呼應今年國慶為《港區國安法》實施後首個國慶日，故冀借今次晚會感謝中央對香港的支持，並成功止暴制亂，令香港社會恢復穩定，長治久安。

蔡冠深亦提到，今年為中共建黨100周年，指國家近年成果不凡。他指，國家在脫貧及抗疫工作做得很好，內地人萬眾一心「回內地的時候不用戴口罩」；又提到國家經濟增長達8％，領先全球。他又提到，今年的奧運，到太空發展、碳中和等，從多方面均能看到中國已經不一樣，成績有目共睹，故香港作為中國一部分，自然為國家感到驕傲，同時應對外廣傳。

此外，蔡冠深表示，今次晚會的重點項目必定數到英華小學鼓樂英騰隊敲擊樂表演及揚鳴兒童粵劇團粵劇表演。他指，本地青年是香港及國家的未來，故邀請年青人進行表演。他續指，粵劇為傳統文化的體現，加上香港近年興建西九文化中心，故希望打破固有只有老人家看粵劇的思維，同時傳承本土文化。

國慶文藝晚會有不同節目，除了英華小學鼓樂英騰隊敲擊樂表演、揚鳴兒童粵劇團粵劇表演、解放軍文工團兩個表演項目外，亦有香港知名歌手演唱，包括菊梓喬、泳兒及蘇永康等，向所有拼盡全力在奧運發熱發光的國家隊和港隊運動員致敬。另外，今次晚會將由「叻哥」陳百祥和陳貝兒擔任司儀。

被問到派發門票安排，蔡冠深指以往會在各區民政事務處派發，但由於疫情關係，相關安排將會取消，並由愛國愛港團體派發。他指，門票數目約4,800張，為紅館可容納人數約8成；同時提醒到場人士須遵守防疫措施，如使用安心出行及帶上口罩等，而台上表演者則須做核酸檢測。

另外，香港同胞慶祝國慶籌備委員會贊助播放一套電影，將於國慶當日升旗禮後早上9時至11時15分於無綫電視播放「我和我的祖國」，冀社會可以更認識國家發展。同時，委員會在多輛電車上印上國慶標語，進行流動宣傳及祝賀國慶。

2021年國慶文藝晚會詳情及重點節目：

日期：2021年10月1日 時間：晚上7時至8時15分 地點：紅磡體育館 重點節目：英華小學鼓樂英騰隊敲擊樂表演、解放軍文工團兩個表演項目、揚鳴兒童粵劇團粵劇表演、香港知名歌手表演等 資料來源：香港同胞慶祝國慶籌備委員會

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記者：曾卓鋒