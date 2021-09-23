  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】比利時手工朱古力大師製港產朱古力　首推星座傳情禮盒網上限量發售

休閒消費 13:25 2021/09/23

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由比利時朱古力大師Jacky Vergote監製的「星座傳情朱古力禮盒」。（Bel-Zims提供）

比利時朱古力大師Jacky Vergote，有超過40年的手工朱古力製作經驗，並在比利時擁有自己的專賣店，最近更在港開設Bel-Zims，以12星座系列性格原型作為主題，推出「星座傳情朱古力禮盒」，一盒12款口味，由即日起於Bel-Zims官方網站及Togetda網上平台，以初嚐價$388預購（原價：$488）。

「星座傳情朱古力」禮盒包裝精美。（Bel-Zims提供）

Bel-Zims朱古力沿用比利時進口可可脂，味道入口即溶，帶有絲滑回甘，無添加劑或防腐劑，現時提供的皇牌麥脆片、夾心系列、酒心系列、松露系列、純朱古力系列、堅果乾果系列等60多種口味，均由比利時原料供應商直送香港，而設備、模具等均從歐洲進口，按照Vergote的配方在本地製作出新鮮朱古力，掌握完美的生產時間及謹慎的製作工序，每天限量生產。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「星座傳情朱古力禮盒」設計以十二星座為藍圖，以星座包圍地球，尤如主宰萬物的一切；打開禮盒後，星河般的夜燈貫連十二星座朱古力，帶給您視覺及味覺的雙重享受。禮盒更以占星學的「 火土風水 」四大元素區分十二款朱古力，包括是熱力四射，直來直往的火象星座(白羊座，獅子座，射手座)、帶給人穩健實在的土象星座(摩羯座，金牛座，處女座)、充滿邏輯及理性思考的風象星座(雙子座，水瓶座，天枰座)、以及內心帶有豐富情感的水象星座(巨蟹座，雙魚座，天蠍座)。禮盒將十二星座按各自不同的屬性劃分做四大區域，根據不同元素設計每種星座獨一無二的口味，把獨有的個性融入朱古力的味道當中。

記者：李越樺

相關文章

【奢華家品】最強品牌Hermes家品系列　由傢俬到餐具入門骨瓷$1,240
11:54 2021/09/21
【奢華家品】最強品牌Hermes家品系列　由傢俬到餐具入門骨瓷$1,240
【減價優惠】銅鑼灣Francfranc2,000貨品大減價　家品低至3折另送現金券高達$500【內附詳情】
14:00 2021/09/14
【減價優惠】銅鑼灣Francfranc2,000貨品大減價　家品低至3折另送現金券高達$500【內附詳情】
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
13:05 2021/09/17
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年

你可能感興趣

【奢華家品】最強品牌Hermes家品系列　由傢俬到餐具入門骨瓷$1,240
11:54 2021/09/21
【奢華家品】最強品牌Hermes家品系列　由傢俬到餐具入門骨瓷$1,240
【減價優惠】銅鑼灣Francfranc2,000貨品大減價　家品低至3折另送現金券高達$500【內附詳情】
14:00 2021/09/14
【減價優惠】銅鑼灣Francfranc2,000貨品大減價　家品低至3折另送現金券高達$500【內附詳情】
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
13:05 2021/09/17
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
消費資訊 比利時 星座 朱古力

最高瀏覽

【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
17:02 2021/09/13
【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日
13:09 2021/09/22
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日
【慳得就慳】慳家男月花$2300紙巾曬乾重用　僅有2條內褲聞過無異味繼續穿
17:51 2021/09/22
【慳得就慳】慳家男月花$2300紙巾曬乾重用　僅有2條內褲聞過無異味繼續穿