【美食速報】比利時手工朱古力大師製港產朱古力　首推星座傳情禮盒網上限量發售

▲ 由比利時朱古力大師Jacky Vergote監製的「星座傳情朱古力禮盒」。（Bel-Zims提供）

比利時朱古力大師Jacky Vergote，有超過40年的手工朱古力製作經驗，並在比利時擁有自己的專賣店，最近更在港開設Bel-Zims，以12星座系列性格原型作為主題，推出「星座傳情朱古力禮盒」，一盒12款口味，由即日起於Bel-Zims官方網站及Togetda網上平台，以初嚐價$388預購（原價：$488）。

▲ 「星座傳情朱古力」禮盒包裝精美。（Bel-Zims提供）

Bel-Zims朱古力沿用比利時進口可可脂，味道入口即溶，帶有絲滑回甘，無添加劑或防腐劑，現時提供的皇牌麥脆片、夾心系列、酒心系列、松露系列、純朱古力系列、堅果乾果系列等60多種口味，均由比利時原料供應商直送香港，而設備、模具等均從歐洲進口，按照Vergote的配方在本地製作出新鮮朱古力，掌握完美的生產時間及謹慎的製作工序，每天限量生產。

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「星座傳情朱古力禮盒」設計以十二星座為藍圖，以星座包圍地球，尤如主宰萬物的一切；打開禮盒後，星河般的夜燈貫連十二星座朱古力，帶給您視覺及味覺的雙重享受。禮盒更以占星學的「 火土風水 」四大元素區分十二款朱古力，包括是熱力四射，直來直往的火象星座(白羊座，獅子座，射手座)、帶給人穩健實在的土象星座(摩羯座，金牛座，處女座)、充滿邏輯及理性思考的風象星座(雙子座，水瓶座，天枰座)、以及內心帶有豐富情感的水象星座(巨蟹座，雙魚座，天蠍座)。禮盒將十二星座按各自不同的屬性劃分做四大區域，根據不同元素設計每種星座獨一無二的口味，把獨有的個性融入朱古力的味道當中。

記者：李越樺