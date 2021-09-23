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【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死

親子 12:41 2021/09/23

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一名3歲女童被父母遺在車內3小時，最終活活熱死。

高溫下獨留小朋友在汽車內，後果可大可小。近日深圳一名3歲女童被父母遺在汽車內，3小時後始有人發現，女童被送到醫院後仍告不治。有知情者透露女童的父母因趕去打麻雀，沒為意女兒仍在車內，最終鑄成大錯。

媽媽在醫院崩潰大哭

綜合內地傳媒報道，本周三（22日）中秋節當天，深圳寶安區福永街塘尾村一名3歲的女童被困車上近3小時，可惜送抵當地醫院返魂乏術。院方稱，女童送院前已死去，目前正待警方進一步調查事件。

從影片可見，女童送院搶救期間，她的媽媽坐在搶救室外的長椅上等待消息，有醫生向她表示會盡力搶救，可是情況不樂觀，請她做好心裡準備，之後轉身走進搶救室。媽媽聽後掩面大哭，並一度雙手合十祈求平安，低聲說「千萬別有事」、「求您了」，看來十分不安，可是最終未能挽回悲劇。

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高溫下被困車內3小時

有知情人士指出，女童的父母當時趕去打麻雀，沒為意女兒在車內睡著，就匆忙落車。他們驚覺女兒不知所蹤時，曾叫大兒子出去找妹妹，結果發現女兒原來被遺在車內，但已相隔近3小時。事發時天氣炎熱，室外氣溫高達30多度，而涉事汽車的車窗沒開，也沒有開冷氣，太陽剛好曬著汽車。

另外，有鄰居透露，車內原本有3樽水，不過全被女童喝光了，相信她當時又熱又渴。鄰居心痛女童年紀小小，才3歲多還沒上學，便不幸離世。警方仍在調查中，據知女童家屬非常悲傷，情緒不穩。

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責任編輯：王明芳

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