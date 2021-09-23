【巴士暖男】大雨下狼狽接仔乘巴士遇暖男　港媽獲解困︰好耐無遇到咁好嘅人

▲ 港媽大雨下狼狽接仔上巴士，獲暖男解困，令她很感動！

近日天氣不穩定，多區有大雨，令外出市民很狼狽。日前沙田區有名港媽接兒子放學乘巴士時，正下大雨，她手持很多物品，上車要幫孩子除雨褸以免弄濕座位，狼狽之際，有名年輕男子出手相助，令港媽非常感動，更在網絡發帖分享此好人好事。

該名港媽於21日（周二）在facebook群組「沙田之友」發帖，指當天遇到一位暖男。早上她接小朋友放學，在沙田麗豪酒店對面乘89X巴士回家，那時正下雨，兒子身穿雨褸，她們上了巴士後，為免弄濕座位，媽媽想盡快為兒子除雨褸，可是手上同時拿住保溫袋及自己的遮，顯得雞手鴨腳，幸好遇到好心人出手。

坐隔離位年輕男士（目測二十幾歲）一手就拎住晒我把遮同個保溫袋，等我有手幫小朋友除雨褸，除雨褸時整濕咗佢條褲都無黑我面。

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年輕男默默出手相助

港媽當刻「個心好驚」，生怕打擾到、麻煩到其他乘客。不過該男乘客沒有展示不耐煩，反而默默出手相助，更讓座。

跟住佢仲坐去對面，等小朋友可以坐我隔離，仲幫我捲返好把遮俾個仔拎住。

年輕男的一舉一動都令港媽感動，她不禁直言︰「好耐無遇到啲咁好既人，好感動！」，在網上分享此好人好事，表揚他。

網民︰暖男一生平安

有關帖文引起網民關注，表示好人好事，「好人一世平安」，有的打趣指年輕男的舉動如同拍劇情節，「係愛情嘅味道」，亦有留言「首先你要係靚女」港男才出手幫忙，港媽補充「 就係我一啲都唔靚又無身材，佢都幫我，證明佢只係真心想幫我」！

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另有網民問有否趁機取對方電話號碼，港媽表示不喜歡小鮮肉，鍾意大叔，但都不忘大讚好心男，「雖然戴咗口罩，但都睇落幾靚仔」，似乎令沙田女街坊心動，想乘89X巴士遇到該暖男。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳