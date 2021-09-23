【減價速報】九龍灣MegaBox感謝祭低至1折　數萬件貨品優惠電子消費有獎賞

▲ 今年MegaBox分4個限定時段推出1折貨品大激賞，場內將有數十間不同種類商戶，提供數萬件精選產品以低至1折優惠價發售。

每年10月都是MegaBox的周年誌慶，今年再次呈獻「MegaBox周年1折感謝祭」，由9月27日至11月21日期間，以四個優惠時段進行，場內有不同種類的商戶提供數萬件精選產品，部份更低至一折優惠發售！此外megaBox準備了一連串的優惠活動，讓大家盡情掃貨！

1.MegaBox周年1折感謝祭

由9月27日至11月21日期間，以四個優惠時段進行，超過40間不同種類的商戶，包括IKEA家品、FILA波鞋、茲萬尼梳化、名牌手袋及百樂門宴會廳點心放題等，限量折扣貨品總值超過5百萬！

第一回：家居生活及傢俬（9月27日至10月17日）

第二回：時尚運動及健康生活（10月18日至10月24日）

第三回：兒童服飾及玩具（10月25日至11月7日）

第四回：美食匯萃及娛樂（11月8日至11月21日）

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2. MegaBox x WeChat Pay HK家庭及親子消費券多重賞

由10月1日至11月30日，以WeChat Pay HK於MegaBox家庭及親子商戶消費滿$500，即可換領HK$100回贈獎賞，其中包括$50指定商戶現金券及$50商戶購物優惠券各一張，禮品總值超過一百萬！（顧客須預先於WeChat Pay HK手機應用程式內之「商戶優惠放題」專區內領取相關之「優惠券」，方可於MegaBox憑消費換領禮品）；憑推廣期內以WeChat Pay HK付款之收據登記Mega Kids Club積分，更可獲贈10倍積分獎賞。

3. MegaBox消費券開心賞

於推廣期內以八達通、AlipayHK或Tap & Go即日消費滿$500，即可換領價值$100獎賞，包括HK$50指定商戶現金券及HK$50商戶購物優惠券各一張，讓顧客盡情享受電子消費券帶來的豐富購物樂趣！

4.消費券家品購物賞

由10月1日起，消費滿指定金額即可換領實用家電和商戶現金券，買滿$6000換領IKEA $100現金券；買滿$12,000換領IKEA工作燈連無線充電座；買滿$20,000換領OGAWA揉揉肩，若使用四大電子消費券支付工具付款之收據換領，更可額外獲贈總值$100ClubONE現金券！

5. 全港首創「eDish瘋狂賞」美饌電子券

由10至11月，憑指定Mega Club 積分或指定消費，即可以換領多間食肆之餐飲美饌。換領後美饌電子券會儲存於MegaBox手機應用程式內，顧客憑手機應用程式即可直接前往指定食肆免費享用已換領之美食。

6. Mega Club開心消費大抽獎

由即日起至2022年2月28日，Mega Club會員消費滿$300即可於MegaBox手機應用程式內登記抽獎兼換領Mega Club積分，每套收據最多可獲贈電子抽獎券5張。於指定商戶消費，每套收據更可額外獲贈電子抽獎券1張！

7. 周年尊貴福袋換領

周年誌慶期間，商場推出期間限定周年尊貴福袋，顧客只需憑$200消費即可換領，內含商戶現金券、多間商戶優惠券及精美禮品，而福袋更可作時尚環保購物袋之用。

記者：曾嘉善