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【新冠疫苗】港府擬於公院設置注射站　消息指除伊院屯院外亦涉港島區一公院

社會 12:32 2021/09/23

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據了解醫管局除擬於伊利沙伯醫院及屯門醫院設注射站外，港島區一公院亦會設注射站。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局長聶德權昨日(22日)透露，爭取本月於兩間公院設置注射站，為覆診長者接種。據了解醫管局除擬於伊利沙伯醫院及屯門醫院設注射站外，港島區一公院亦會設注射站。醫管局指目前仍在落實具體安排，會適時公布。

醫管局指正籌劃安排個別公院設疫苗注射站，方便到專科門診覆診的長者，在諮詢醫生得知適合接種疫苗後，可獲安排即時接種。局方目前仍在落實具體安排，會適時公布。

本港昨日共1.65萬人打針，連續4日打針人數不足3萬，累計442萬人已打首針，佔合資格人口65.7%；單日僅900人接種首劑科興疫苗，人數創疫苗接種計劃開展以最低。詳情請見【下一頁

社區疫苗接種中心「即日籌」安排昨日起，擴展至所有合資格人士，負責營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡指，「即日籌」可以方便市民，惟如需大大提高接種率，則未必可以靠此策略，相信當局要「諗諗其他辦法」。詳情請見【下一頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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