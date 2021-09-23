【我家無難事】TVB「御用師奶」演活小人物逾30年　曾慧雲抱不婚主義享受愛情長跑

▲ 曾慧雲抱不婚主義，跟男友享受拍拖生活。

近日無綫正播映劇集《我家無難事》，當中王君馨演鮑姐的刺繡徒弟「澄澄」，昨日 （23日）第8集的劇情講述澄澄尋找大師姐戴小玥出山教花紐，而飾演大師姐的正是有「御用師奶」之稱、擁30多年演出經驗的曾慧雲。

曾慧雲今次演的大師姐於年青時曾飽受情傷，現實中55歲的曾慧雲有一位拍拖31年的男友，她抱不婚主義，享受甜蜜的拍拖生活，她曾於媒體訪問裡說：「我份人沒什麼追求，只要簡簡單單便開心。」

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▲ 曾慧雲飾演大師姐戴小玥。（影片截圖）

曾慧雲劇裡飾演鮑姐的徒弟戴小玥，當年她曾經意志消沉而放棄整花鈕，而澄澄（王君馨飾）跟景軒（胡㻗飾）、得明（楊明飾）往離島尋找戴小玥。小玥謂因為私人理由而搬往離島居住，她說：「有些人和事，我始終也放不下。」

澄澄向小玥坦言自己能力不及，未能傳承師傅的手藝，故希望她可以復出，可惜遭小玥拒絕：「我已經扭不出花鈕的美態。」似乎小玥一直解不開困結。

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跟邵美琪同期出道

資深綠葉演員曾慧雲於1984年參加第二期TVB藝訓班，她於3000多人中脫穎而出，同班同學還有邵美琪及鄧萃雯等。她曾於訪問中透露當年加入娛樂圈，是因為看了劉青雲出演的宣傳片，加上爸爸覺得朝九晚五工作不適合她，故著她投考訓練班。

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▲ 年輕時的曾慧雲。（網上圖片）

藝訓班畢業後曾慧雲正式成為TVB藝人，1985年剛出道的她即被派演劇集《皇上保重》，劇中男主角劉德華演雍正，曾慧雲曾演皇后，她跟劉德華和劉嘉玲有不少對手戲，其中一幕戲更要掌摑劉嘉玲。

翌年曾慧雲於梁朝偉、黎美嫻和鄧萃雯主演的《倚天屠龍記》中飾演武青嬰，而曾慧雲亦將這個角色演得維肖維妙。

▲ 曾慧雲出道作是與劉德華合作的《皇上保重》。（影片截圖）

但在後來的演員路途上，曾慧雲很快展開長期演「師奶」角色的生涯，她曾一度想轉行離開，幸得男朋友安慰及鼓勵她說：「只要喜歡演戲就不要介意演甚麼角色。」

▲ 演出不少師奶角色。（影片截圖）

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跟男友拍拖30年

自此，她演過無數主婦，「八婆」、路人甲等小人物角色，譬如她飾演《天天天晴》中的闊太、《蒲松齡》中的潘大娘、《施公奇案2》中的陳夫人、《情越雙白線》中的周太等，人物性格深入民心，因而被封「御用師奶」和「八掛王」稱號。2016年，她更在綜藝節目《Sunday好戲王》獲頒「另類好戲王」，演技備受肯定。

螢幕上的曾慧雲是位演技出色的「師奶」，現實中卻原來未婚。曾慧雲與男朋友拍拖逾30年，早年己有共識不生小朋友，所以覺得結婚與否不太重要，她亦樂於做男朋友及家人心中的「小女孩」。曾慧雲卞訪談中說過：「我份人沒甚麼追求，簡簡單單開心就夠。」

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另外曾慧雲為一名寵物癡，滿有愛心的她於高峰時間曾飼養17隻狗，另外她跟男朋友曾開設寵物美容店，起初她是跟朋友合資開店，後來朋友退股，男友就辭掉工作跟她一起經營，更足足經營了20年。

及至2018年有感體力大不如前，才將業務結束，現在兩口子過平淡而又自在的生活。曾慧雲曾說：「我們都是追求平淡生活，又沒有小朋友，我都想他提早退休。」

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