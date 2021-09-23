【思家大戰】安德尊句句串爆李錦聯　大王跟宋芝齡不避嫌放閃

▲ 安德尊跟緋聞女友宋芝齡同框演出。

由李思捷主持及監製的民調遊戲節目《思家大戰》，周日播出一集參與嘉賓有魯振順「伉儷」、王俊棠伉儷及兒子東東組成的「王魯五」隊，以及安德尊（大王）、李錦聯、姚嘉妮、宋芝齡及Annie姐組成的「都市李的錯」隊。

出名口多多兼口花花的大王，與「舌戰」對手兼「宿敵」李錦聯同框，雙方更因而爆發無限火花。

先是介紹隊員部分，大王介紹李錦聯時竟表示：「冇咩要介紹，呢個廢廢地，閒人嚟！」而回答民調問題「兩個男人之間會為咩而反面」時，大王再次指著李錦聯謂：「我同佢最清楚啦！」

▲ 跟宿敵李錦聯互窒。

難得的是李錦聯兩次均以笑帶過，加上二人其實偶爾還是會忍不住流露默契兼相視而笑，足證「火花」只是搞氣氛手法。不過思捷身為主持還是出口「訓話」了大王一下：「咁多碎嘴嘅你？」

除了與「宿敵」同場，大王更與新鮮出爐的緋聞女友宋芝齡「同框」；現場所見，每當大王發表抵死言論後，芝齡與其他隊員一樣笑個不停，當大王提及「鹹書收藏價值」時，芝齡更是甜笑不絕兼拍手，而當「都巿」隊答對問題時，二人又會大方Give Me Five，足證交情深厚。

▲ 「王魯五」隊。

另昨日無綫官方社交網問答遊戲「思家觀眾大戰」揭曉第三輪答案，在100名TVB台前幕後同事心目中，「打麻雀好叻嘅藝員」民調結果頭六名依次為：朱咪咪、馬海倫、莊思敏、江美儀、薛家燕及陳嘉佳（小寶），有網民笑言清一色全是女藝人，並謂曾看過Big Big Channel的「麻雀王大賽」，笑指朱咪咪實至名歸。

同場加映：麥美恩訪問