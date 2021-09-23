【嗜睡症】女學霸患罕見「睡公主病」　昏睡一星期性情大變自覺靈魂出竅

▲ 女學霸患罕見「睡公主病」，昏睡一星期性情大變自覺靈魂出竅。

嗜睡症又稱為「睡公主病」，全球每100萬人當中就有1至2個人患有此病，日本一名女生正正深受困擾，曾試過睡了足足一個星期，甚至因而性情大變，影響到學業和日常生活。

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》近日介紹了一位患有嗜睡症的女生，她在初中三年級時發病，發病前一星期曾出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，而且持續高燒不退。未料康復後回到學校上課，身為學霸的她突然看不懂本來擅長的英語，甚至連握筆的力氣也沒有，不停手震。回家後，睡意又突然來襲，甚至在吃飯期間睡著。

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某天早上，她的母親發現怎樣也叫不醒她，一直睡到中午，除了起身吃飯和上廁所，其餘時間都在睡覺。她的父母於是帶她求醫，但情況卻未有好轉。而原本性格文靜的她亦因而性情大變，變得喋喋不休，甚至如同靈魂出竅一樣，看著失控的自己，分不清是現實還是夢境。

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她曾試過一睡就睡足一個星期，病情嚴重影響她的生活和學業，最終更因抵擋不住睡意而被逼退學。她的母親帶她四出求醫，經檢查後證實她患有嗜睡症，又名「睡公主症候群」。

有八成「睡公主症候群」患者在10多歲時發病，他們通常在感冒或受傷後出現意識模糊、思考能力下降等症狀，該病目前沒有根治的方法，但長大後會慢慢好轉。

這位女生現在已經是23歲的大學生，雖然每年大約會病發兩次，但情況相較初中時已大為好轉。

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責任編輯：羅嘉欣