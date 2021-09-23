【致命蚊叮】男子被蚊咬2天後發高燒　引發壞死性筋膜炎險截肢

▲ 53歲男子被蚊咬後發高燒，證實患上「壞死性筋膜炎」，差點被迫截肢。

被蚊蟲叮咬，後果可以很嚴重。內地一名53歲男子最近被蚊咬後，用力抓癢導致傷口紅腫起水泡。男子繼而發高燒，入院證實是患上壞死性筋膜炎， 22天內就做了5次手術，更差點被迫截肢。

綜合內地媒體報道，陝西西安一名53歲張姓男子日前被蚊子叮咬，繼而一掌打死蚊子，隨後他感到被蚊叮咬的位置有痕癢感，於是就用手抓癢。2天後，男子發現被蚊咬的位置慢慢變腫，更演變成水泡。

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男子嘗試用針刺破水泡，之後他開始發高燒，膊頭越來越腫，而傷口亦慢慢潰爛，並分泌出黃色膿液。男子其後被家人帶往醫院接受檢查，經醫生診斷是患上因左前臂軟組織受感染，引發可危及性命的「壞死性筋膜炎」，差點要截肢。

醫生隨後立即為男子安排手術，而男子在22天內一共接受了5次手術，包括引流、清創、縫合、植皮，術後復原狀況良好。

何謂壞死性筋膜炎？

據本港衛生署資料，「壞死性筋膜炎」是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染。最常見引致壞死性筋膜炎的途徑是細菌通過皮膚中傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷或穿刺傷口進入體內。

細菌產生的毒素及酵素可能會破壞組織，令其壞死，導致身體組織受破壞和肢體損失，嚴重的並可致命。患者可能會感到肢體或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚會發熱、紅腫，而這些徵狀會快速擴散。患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。患者可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。

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醫生：嚴重可致截肢危害性命

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪稱，被蚊叮咬後患上壞死性筋膜炎的情況並不常見，但當傷口接觸到細菌就有機會出現。

一般來說，普通蚊叮蟲咬，紅腫熱痛情況不會太快出現。若感染食肉菌，患上壞死性筋膜炎，情況會急劇惡化，皮膚會出現瘀黑色，有時會發高燒，頭暈，作嘔，當嚴重至細菌入血，則會引致器官衰竭，精神不振，需要入院，注射適當的抗生素。而倘若細菌入血，更有可能要截肢才能保命：

若細菌入血，令血管變硬，注射的抗生素無法進入，則無法處理受感染的部位，或需要截肢保命，否則當感染情況擴散，就無法醫治了。

陳醫生表示，要預防此症，塗抹蚊怕水是較有效的方法，當身上有傷口時切勿下水，否則很易感染細菌。若被蚊叮咬後出現紅腫情況，建議求醫以檢查屬於哪類感染。

一般來說，屬於細菌感染，搽藥膏也未必有用，需用口服抗生素，甚至要注射抗生素。若細菌入血，則很易引起併發症，甚至有生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣