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【暴動案件】一名男子前年涉上水暴動及搶警槍　判囚4年9個月

社會 13:28 2021/09/23

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警指2019年12月28日暴動案件，區域法院今日判刑，疑犯其中4項罪名被判成立，被判處4年9個月監禁。（黃傑偉攝）

警方大埔警區總督察(刑事)宋程慧稱，今日就一宗發生於2019年12月28日暴動案件，在區域法院判刑指出，當日在上水廣場天橋聚集50名暴徒對途人作出滋擾甚至暴力行為，其中一名途人被暴徒強行檢查手機及襲擊，警員接報追查期間，暴徒多次抗拒警務人員，及試圖搶奪警員手槍。

最後警員以抗拒警務人員及無牌管有槍械等5項罪名拘捕疑犯，案件於今日在區域法院判刑，其中4項罪名被判成立，被判處4年9個月監禁，法官指被捕人罔顧法紀，於暴動前線主動參與，對公眾構成滋擾。

警方重申年輕並非減刑因素，暴動行為不論參與或協助均屬嚴重罪行，警方對判刑具威嚇性表示歡迎，呼籲年青人行事要三思，切勿一時衝動以身試法。

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記者：黃傑偉

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