【科技發明】女拔中四生研「哮喘偵測器」檢測致敏源　提醒哮喘人士避免逗留高危地點 

▲ 女拔中四生研「哮喘偵測器」檢測致敏源，提醒哮喘人士避免逗留高危地點。（馮漢柱攝）

創新科技署將於10月23日至31日舉行「創新科技嘉年華2021」，展示53個活動夥伴的科創成果，當中包括由女拔學生研發的「哮喘偵測器」、科大團隊為單車運動員進行的單車空氣動力學研究。另外亦有逾百場適合一家大細共同參與網上創科工作坊，及46場網上講座。

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嘉年華有53個夥伴參與，包括7間學校、5所研發中心等，其中一間參展的學校為拔萃女書院，兩名中四同學上學年研發出「哮喘偵測器」，可檢測用家身處的環境會否有機會導致哮喘發作。團隊成員馮思晴曾目睹朋友哮喘發作痛苦的樣子，萌生協助他們的念頭。

有關裝置分為感應器及由兩位同學研發的手機應用程式，裝置可偵測較普遍的哮喘致敏源，例如甲醛，以污染物指數及濕度作標準，當空氣中雜質或濕度指數過高，感應器將數據傳送至應用程式，手機會震動及發出聲響提示用家身處環境有機會引致哮喘發作。

應用程式亦可紀錄用家曾經病發的地方數據，以作參考。團隊憑哮喘偵測器於第16屆宋慶齡少年兒童發明獎中獲人工智能（編程）金獎。

由物流及供應鏈多元技術研發中心研發的機械人亦將參展，團隊參考香港人盲人輔導會意見，研發出可為視障人士領航、繞過障礙物的機械人。機械人備有GPS系統、感應器等裝備，團隊成員指出，訓練導盲犬的成本約20萬元，機械人的價格約為其1至2成，惟目前未進入商業量產階段。

另外，由科大機械及航空航天工程學系講座教授張欣領軍的團隊透過單車空氣動力學研究，建立測試平台及計算流體力學仿真軟件，並利用風洞等設施，模擬單車運動員騎行時情況，測量其姿勢、單車服及器材會否增大前進阻力，協助他們提升速度。團隊亦於今年6月開始與香港滑浪風帆隊合作。

創新科技署署長潘婷婷表示，部分攤位研究獲署方資助，希望市民可以看到香港的科研成果。嘉年華亦設線上工作坊，家長可與小朋友落手親製簡單創科小玩意，例如機械大象、木製電路燈飾等。

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記者：黃悅晴