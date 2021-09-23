【星爺愛將】李健仁中風後努力接受治療　「如花」進展良好盼再度復出

▲ 李健仁精神狀態不俗。

現年60歲「如花」李健仁兩年前在深圳中風，送院後一度命危，其後亦半身癱瘓，局部失憶，李健仁出事後，太太安排他由深圳居所返回香港醫治，李健仁現時亦積極接受物理治療，進展良好的他，亦已能再度站起來。

李健仁現時正定期在復康中心治療，而該復康中心向TOPick發放了數張李健仁的近照。

相中可見李健仁雖比前消瘦不少，但健康狀態良好，身穿粉紅色T恤的李健仁，精神爽利跟醫護人員合照，並且不須使用枴杖便能站起來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中風後生活不能自理

90年代，李健仁演出《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，其後如《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》等都令觀眾留下深刻印象，當中因在《九品芝麻官》飾演角色叫如花，此成為觀眾對他的暱稱。

同場加映：麥美恩訪問

李健仁近年為方便拍戲，長居於深圳，可是兩年前跟助手去焗桑拿時突然頭痛並暈倒，送醫院急救後，證實是中風，輾轉在幾間醫院留醫，情況一度嚴重，後在家中安排下回港留醫。

【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安 李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助

李健仁太太接受訪問透露，丈夫中風後大小二便不能自理，又因為語言能力受影響，不能清楚表達意思，故脾氣時常不佳。

作為好友的周星馳，表示有任何需要都可幫助，而同為星爺愛將的田啟文，就為李健仁介紹物理治療中心，進行長時間醫治。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「田雞」向傳媒坦言，好友李健仁曾覺得大家浪費時間，一度想放棄治療，但最終接受家人勸喻，努力配合，經過兩年治療，情況漸好轉。

現時李健仁雖仍不能清楚講話，仍需坐輪椅，但基本生活事情已可自理，令太太感到安心，他更努力站起來拍照，並表示希望有日康復後可再度演戲。

最新影片推介：江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌