【大學收生】八大共141課程涉「神科」參加計劃　多元才華DSE生放榜前可獲直接取錄

▲ 學校推薦直接錄取計劃涵蓋八大共141個學士學位課程。（資料圖片）

教育局今日（23日）宣布，學校推薦直接錄取計劃將於2022/23學年開始推行，供應考2022年中學文憑試（DSE）的中六學生參與，下月6日起接受報名。計劃收生準則不論DSE成績，有多元才華的獲推薦學生經過面試遴選後，可在DSE放榜前獲「直接錄取」通知，首年涵蓋八大共141個學士學位課程，當中涉多個「神科」，香港中文大學涉57個課程，屬眾院校之冠。

每間本地中學最多推薦2人參加 每人報讀1個指定課程

首屆直接錄取計劃的提名期為2021年10月6日至12月8日，有意透過計劃報讀心儀學科的學生，須獲其就讀中學推薦，而每間本地中學最多可推薦2名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參加，每名獲推薦學生可報讀1個指定大學教育資助委員會資助學士學位課程。

有別以往的「校長推薦計劃」，新計劃收生準則並非基於文憑試成績，參與大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2022年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

大學收生不論文憑試成績 通過面試者DSE放榜前獲錄取通知

首年計劃涵蓋八大共141個學士學位課程，大學已為個別課程，訂下不基於文憑試成績的收生準則，有關直接錄取計劃的詳情及個別參與課程的具體入讀要求，可參考計劃網頁。

據參與課程名單顯示，以香港中文大學的課程佔最多，共有57個課程參與，其次香港大學亦涉30個課程，參與名單之中，亦涉往年收分高的「神科」，例如香港科技大學的「工商管理學士（環球商業管理）」，參考大學網頁，2020年收生成績中位數為49分（以4個核心科加2個選修科，其中英文及數學成績分數以兩倍計算）。

141參加課程涉商科「神科」 中大課程佔最多

教育局提醒，計劃旨在為具有特定過人才能的學生提供多一個升讀大學的途徑，獲推薦學生須與一般中六學生一樣，同時循一般途徑透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。

全新的直接錄取計劃，是教育局轄下學校課程檢討專責小組於2020年9月提交建議之一，以提高大學收生靈活。教育局表示，計劃屬於一項讓具特殊或多元才華的學生，與切合他們潛能的課程互相配對的計劃，旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。

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記者：馮琪雅