【大學收生】八大共141課程涉醫科等「神科」參加計劃　多元才華DSE生放榜前可獲直接取錄

▲ 學校推薦直接錄取計劃涵蓋八大共141個學士學位課程。（資料圖片）

教育局今日（23日）宣布，學校推薦直接錄取計劃將於2022/23學年開始推行，供應考2022年中學文憑試（DSE）的中六學生參與，下月6日起接受報名，計劃收生準則不論DSE成績，有多元才華的獲推薦學生經過面試遴選後，可在DSE放榜前獲「直接錄取」通知。首年涵蓋八大共141個學士學位課程，涉醫科及計量金融等多個「神科」；香港中文大學57個課程參與，屬眾院校之冠。

每間本地中學最多推薦2人參加 每人報讀1個指定課程

首屆直接錄取計劃的提名期為2021年10月6日至12月8日，有意透過計劃報讀心儀學科的學生，須獲其就讀中學推薦，而每間本地中學最多可推薦2名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參加，每名獲推薦學生可報讀1個指定大學教育資助委員會資助學士學位課程。

有別以往的「校長推薦計劃」，新計劃收生準則並非基於文憑試成績，參與大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2022年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

大學收生不論文憑試成績 通過面試者DSE放榜前獲錄取通知

首年計劃涵蓋八大共141個學士學位課程，大學已為個別課程，訂下不基於文憑試成績的收生準則，有關直接錄取計劃的詳情及個別參與課程的具體入讀要求，可參考計劃網頁。

當中以香港中文大學的課程佔最多，共有57個課程參與，其次香港大學亦涉30個課程，當中涉往年收分高的「神科」。例如中大「內外全科醫學士課程」，該課程在本學年收生中位數達43分（滿分49，以7科成績計算），透過新計劃則設多項學術表現要求，包括中五及中六第1學期班級排名須為首5%，DSE英文、數學必修部分、化學或生物，以及第2科選修科的「預測成績」須達5*級或以上，中文及通識則須達5級或以上，並「傾向」學生在第3個選修科預測成績達5*或以上；另設多項條件供學生「自選」，包括獲取醫療相關活動證書、獎項或獎學金等，或因其學術或領袖經歷獲獎、參加社區服務或義工等。

另一被視為「神科」的香港科技大學的「工商管理學士（環球商業管理）」，按科大網頁，2020年收生成績中位數為49分（以4個核心科加2個選修科，英文及數學成績分數以兩倍計算），4個核心科目（中、英、數及通識）收生門檻原為「3432」，2個選修科最低要求是3；新計劃僅設1項學術成績條件，學生須達到科大的英文入學要求，如在IELTS達6分或以上，另須提交過往領導或推動學生活動，以及社區參與、體育、藝術和文化等相關獎項或獎學金記錄，學生須具備對商業研究的興趣和潛力、批判性和創造思維等。

港大及中大的計量金融學士課程均有參與計劃，港大課程要求學生的DSE預測成績最佳6科達36分或以上，按港大「加分制」換算，英文科預計成績須達4級或以上，數學必修部分、延伸部分M1或M2均須達3級或以上；中大課程則要求學生在中五及中六首學期班級排名達前10%，英文及數學必修部分預測成績均須達5*或以上，中文則須達5級或以上。

首屆課程涉中大醫科及科大環球商學 141課程中大佔最多

教育局提醒，計劃旨在為具有特定過人才能的學生提供多一個升讀大學的途徑，獲推薦學生須與一般中六學生一樣，同時循一般途徑透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。

全新的直接錄取計劃，是教育局轄下學校課程檢討專責小組於2020年9月提交建議之一，以提高大學收生靈活。教育局表示，計劃屬於一項讓具特殊或多元才華的學生，與切合他們潛能的課程互相配對的計劃，旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。

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記者：馮琪雅