【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池

▲ 海洋公園水上樂園今月21日中秋節正式開放，有港媽帶小朋友到樂園玩，卻玩到一肚氣。

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園終於正式開幕，雖然1大1小入場費要$780（$460+$320）絕不便宜，只是今年未能和囡囡出國旅行，香港可以玩樂的地方基本上都去過，趁網站有特價當然要搶票帶囡囡去尋找童年回憶，結果驚喜欠奉，反而玩到一肚氣。

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話說水上樂園共有27項遊樂設施，我知道帶住小朋友未必可以玩到所有設施，但都特意乘坐第一班上午9時半的穿梭巴士抵達水上樂園，希望可以玩盡最多設施。車程大約15分鐘，到達後等待10時樂園開門，提提大家，記得預約穿梭巴士。

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儲物櫃收費太貴

要怪就怪自己沒有看清楚攻略，進場後的才知道要事先預約儲物櫃，否則則需要即場租用儲物櫃，因此建議大家預先上網預約，節省時間。

租用儲物櫃沒有問題的，問題在於儲物櫃收費太貴。呢度要同各位爸媽分享下，水上樂園儲物櫃分$120的標準儲物櫃 (1-2人)、$200的家庭儲物櫃 (3-4人)及$280的特大儲物櫃 (5人或以上)。由於帶著小朋友，要預備的物品都較多，因此我選擇了55厘米(長)x28厘米(寬)x40厘米(深)的家庭儲物櫃，盛惠$200。

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想不到付了門票，還要付上$200的儲物櫃費用，整趟旅程未計在園內食午餐，已花了近$1000，即時感到肉赤。

我明明俾咗門票錢的，點解儲物櫃要收錢呢？收錢都唔緊要，點解要收甘貴呢？真係唔好去搶？要知道水上樂園不似其他主題公園，可以揹住個背囊周圍走動啊！

更衣室的地方不算大，由於我們是首批進場，感覺很多人逼在更衣室內，現場也有不少人不懂用儲物櫃，找不到職員幫忙，塞了長長的人龍，場面一度混亂，耽誤了時間。我們在人群中好不容易找尋到家庭儲物櫃的位置，然後再排隊掃瞄QR CODE找尋屬於自己的儲物櫃，更換衣物後，大約10時半，終於可以去玩了！

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沒提供口罩套及口罩機

疫情期間，除了用餐、於滑水梯及水池及淋浴時除外，其他時間都需要戴著口罩。提提大家，場內既沒有口罩機，也沒有派發方便玩樂的口罩收納袋，必須要自己準備，更加沒有特別安排擺放口罩收納套的地方。

首次到訪不懂「規矩」，我和囡囡的口罩惟有塞在防水手機袋裡，感覺十分不衛生，而在反覆戴脫口罩的過程，口罩很快濕，這個防疫措施看似「做樣」，卻失去意義。

部分遊戲設施不設物品暫存區

囡囡對旅程期待已久，希望可以玩急流漩渦、八彩天梯、沖天瀑布、漂流探秘、衝浪先鋒、威威水地帶、湧浪灣及勇者之巔。很多設施都可戴著水機袋參與，可是當我們玩八彩天梯時，職員卻指不能戴著手機袋排隊及參與遊戲，我們要走回更衣室放下手機袋，再重新排隊，一來一回，浪費時間。

八彩天梯非常多人，當日我們大約排了75分鐘，泳衣由濕透變成乾爽，還未輪到我們，假如天冷的時候可能要帶防水羽絨，才可以避免受涼生病。

還有點不太明白，在海洋公園玩機動遊戲時，都有地方可暫存個人物品，但水上樂園是沒有設置暫存區，需要現場租用，盛惠每次20元，而且櫃相當小，只夠放置手機之類的物品。

湧浪灣1小時1次

如果小朋友年紀較小，到「湧浪灣」、「威威水地帶」及「漂流探秘」玩樂最適合不過，這都是不刺激又可以讓小朋友開心玩水的地方。

我們到「湧浪灣」感到很錯愕，玩了10分鐘依然沒有人造浪，猶如康文署旗下的普通泳池。我們向職員了解，才知道「湧浪灣」是每小時正點才有1次人造浪環節，並且須自行留意湧浪灣的右上角的倒數顯示，「天啊！倒數顯示離開了就見不到，何不透過廣播通知呢！」。

這顯示非常細小，不容易看到，而且不設廣播，指示十分不清晰。如果湧浪灣的環節增加，或者可以分散其他遊玩設施的人流，何況我們付了這麼多入場費，樂園也不用吝嗇人造浪的電費吧。

此外，小朋友不用排很久隊，便可進入「威威水地帶」玩樂。如果「湧浪灣」不常有人造浪，「威威水地帶」只有滑梯及小部分玩水設施，這跟康文署泳池沒有太大分別，馬鞍山、大埔、天水圍及將軍澳等泳池都有長滑梯玩，當中大埔泳池更有8.5米長滑梯，好玩同時，入場費還不用這麼貴。

完場更衣室大排長龍

完場時，更衣室的人龍排到出儲物櫃區域，我和濕透的囡囡不慢慢等待獨立的淋浴間及洗手間，打算在更衣室內快快換衣物，離開樂園，回家再慢慢梳洗。其實更衣室內的淋浴間及洗手間十分少，根本不能應付完場時使用的大量客人。不論進場還是完場，更衣室及儲物櫃區域都塞滿人，場面混亂不堪，首尾呼應。

水上樂園沒設的士站

離開時，囡囡本來想購買樂園為我們拍的照片留念（$100/張，買2送1），我們見到精品店買相的區域又出現了一條長長的人龍，看到都怕了，急急腳拉著囡囡走。園外有往黃竹坑地鐵站的巴士選擇，看不見穿梭巴士及的士站。

我們向職員了解，原來水上樂園不設的士站，我們需要自行「Call 的」，我和囡囡濕漉漉站在門外，等待著的士來臨，頓時有一種付了門票錢，進了場就「自生自滅」的感覺，這趟夏日下水禮旅程，真累！

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責任編輯：Executive Mommy