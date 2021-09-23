【校長專欄】別人家的孩子總是特別「叻」 慈敬校長：請多發掘子女身上的優點

▲ 只要你願意去發掘，孩子身上總是有許多閃光點。

經常跟家長交談與分享，問他們：「你的孩子有什麼值得你欣賞的地方？」家長往往思索良久，才能道出一個半個孩子的優點。但是，當問到他們孩子的缺點時，他們都如數家珍地說出。對談間，大家都不約而同地指出自己的孩子沒有A同學的成績好、沒有B同學彈鋼琴彈得好、沒有C同學跑步跑得快、沒有D同學的創意。人家的孩子真的特別「叻」嗎？

相信在日常生活中，我們總會在社交平台上看到和在家長交流時聽到「人家的孩子」的出色事跡。但你有否想過，也許你的孩子正是其他父母欣賞的「人家的孩子」。你的孩子或許成績不突出，但是他做事總是認真踏實；你的孩子或沒能精通琴棋書畫，但是他有自己的愛好並願意努力付出；你的孩子或許不是一個運動精英，但是他有一顆有禮感恩的心、懂事、處處為他人著想。

只要你願意去發掘，孩子身上總是有許多閃光點。可能由於你的忽略，你對「人家的孩子」特別關注，忘了給自己孩子鼓勵，是時候，多發掘孩子身上的優勢，他們定能變得更加開心，更加自信。

發掘孩子的優點，能為孩子正向成長帶來力量。正向心理學創始人美國心理學家 Dr. Martin Seligman 提出的正向心理學(Positive Psychology)內所涵蓋的6類美德(virtues)和24種性格優勢(Character Strength)，讓我們發現孩子的強項，鍛鍊品格能力，培養孩子正面情緒、正面的人際關係、健康的生活方式及良好的品格德行等，以提升他們的學習動機、增加學習自信、培養創造能力，讓孩子們邁向豐盛而幸福的人生。

家長們你們也開始學習，學習發掘自己孩子身上的優點，並且發自內心地欣賞他身上的特質，讓孩子知道你以他為榮，給孩子傳遞愛與價值。



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