【開心大綜藝】陳庭欣任嘉賓主持與舊愛翟威廉同場　何泳芍陳婉衡水著look回歸

▲ 《開心大綜藝之暑假玩到盡》

一共五集的《開心大綜藝之暑假玩到盡》將在本周日（9月26日）播到最後一集，最終回移師北潭涌度假營拍攝，以「秋季大旅行」為主題，嘉賓包括：「鐵腳」林秀怡、黃美棋、翟威廉、楊潮凱、何廣沛、周志康；「常客」羅毓儀、彭慧中；「新血」何泳芍、黃婉恩、陳婉衡及黃嘉雯。

此外，主持陣容玩玩新意思，加入嘉賓主持陳庭欣，未知是否用以制衡兩位男主持林盛斌（Bob）及區永權。

▲ （左起） 何廣沛、黃婉恩、羅毓儀、何泳芍、林秀怡及翟威廉。

水著Look迎戰



最終回眾女嘉賓以健康秋意水著Look為主要戰衣，迎戰製作組炮製的各項好玩又絕核的終極挑戰，其中一個吹「啤牌」的新遊戲更玩到眾人進入忘我狀態，異常瘋狂。

根據製作組事前提供照片，眾嘉賓需分成兩組，並輪流將一疊「磚頭咁厚」的啤牌吹跌，哪一組吹跌了最後一張啤牌便會輸，失敗組別所有成員要喝下遊戲前眾人一起落力調教的「加料飲品」，肉眼所見，除了廿四味、苦瓜汁、黃芥辣，還有wasabi等。

從照片所見，羅毓儀及林秀怡吹啤牌時異常肉緊，不過肉緊還肉緊，二人所屬組別似乎通關唔多順利，最終更要受罰。其中林秀怡拿著飲品作出超級痛苦狀，何泳芍亦表現慘慘豬，完全能想像「加料飲品」的「美味度」。

▲ 何泳芍十分慘情。

阿Bob區永權有「報應」



而在頭四集對一眾嘉賓絲毫未有手軟的Bob及區永權，今集終於有「報應」。

二人變身「嘉賓」參與問答遊戲，並需接受兩位隊長何廣沛及楊潮凱發問，兩位隊長更「有仇報仇」不停按掣狂噴麵粉，最終不但Bob與區永權變身Snow White，就連嘉賓主持陳庭欣亦未能倖免於難，相當搞笑。

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