【港區國安法】涉煽動他人顛覆國家政權　賢學思政黃沅琳還押11月初再訊

▲ 賢學思政前發言人黃沅琳今被押解到西九龍裁判法院應訊。資料圖片

賢學思政前發言人黃沅琳被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今(23日)於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請將案押後，以待轉介區域法院處理，並反對保釋。被告今申請保釋，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉拒絕其申請，將案件押後至11月3日，以待轉介區域法院文件，被告還押候訊。

被告為黃沅琳（學生，19歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，指他們於2020年10月25日至2021年6月16日期間（包括首尾兩日），在港與王逸戰、陳枳森、朱慧盈及其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及推翻中國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

控方於庭上申請將案件押後，以待轉介至區域法院，並反對保釋。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽取控辯雙方陳詞後，拒絕被告保釋申請，還押至11月3日，以待轉介區域法院文件。

賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈早前涉違反《港區國安法》第22及23條早前已被控及提堂，3人同樣還押至11月3日，以待轉介區域法院文件。

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記者：梁錦麟