【馬達‧蓮娜】成「香港亞洲電影節」開幕首映　周秀娜讚張繼聰改戲路

▲ 電影講兩個於澳門浮沉，各有過去的陌生人相遇相愛相知的故事。

張繼聰及周秀娜（ Chrissie ）主演《馬達・蓮娜》，除了早前獲邀成為第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽電影並獲得高度評價外，《香港亞洲電影節2021》昨日亦公布《馬達・蓮娜》為開幕電影，導演陳雅莉對此表示很榮幸，自己亦非常重視此事，會由澳門來港出席參與電影節活動，趁機與張繼聰及 Chrissie等演員好好聚舊。



張繼聰則表示：「好開心《馬達·蓮娜》可以在一個廣受關注的電影節中成為開幕電影。我們台前幕後都花了很多心機去拍攝及做好這部電影，好榮幸今次可以跟陳雅莉導演及Chrissie 合作，Chrissie 在電影中演得很好，希望更多人見到她的努力。自己於這部電影中的演出亦是改變戲路之作，希望大家鍾意。」

▲ 影片在澳門拍攝。

Chrissie表示：「當然好開心電影不斷有好消息，尤其是我知道開拍這部電影有不少波折，多謝導演堅持完成《馬達·蓮娜》並且讓世界各地不同人欣賞。」

她又提到跟阿聰過往合作過數次但戲種都偏向輕鬆，這次二人在《馬達·蓮娜》中的演繹很大程度上要基於兩位演員的互相信任及交流，這次阿聰在演出上給她的感覺跟過往很大分別，對於阿聰大讚她戲中演出，她謂：「阿聰都係放了好多心機在角色上，他給到我很大的信任！」

同場加映：麥美恩訪問