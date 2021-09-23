【MIRROR成員】十二子激罕廣告花絮曝光　姜濤爆成員受不住引誘

男團MIRROR人氣高企，成員各有推出歌曲、劇集、拍攝廣告，工作行程緊湊，不是每一次也可以全隊姿態現身。12子自上月亮相Samsung新品發布會，為同一系列兩部旗艦級摺機Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G代言。他們終於再有合體的機會！

▲ MIRROR合體拍攝廣告。

MIRROR型格登場

MIRROR全員現身片廠，為品牌排舞、拍攝廣告片。今日起陸續會有一系列精心製作的代言照、廣告片段，打頭陣就有絕密公開的幕後花絮照！

12子分成兩組拍攝，隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（AK）、姜濤、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）以黑色為主的西裝造型亮相，低調得來不失品味。6子大擺chok pose，型格又具氣質。難得合體的他們在休息期間用超大屏幕玩手遊，更與兄弟即時比賽一番。

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）及陳瑞輝（Frankie）就以顏色搶眼的西裝登場，大哂活力形象。

眾人在閃爍的鎂光燈下發揮零死角本色，不斷轉換動作兼使出招牌笑容，與四款配色的手機爭妍鬥麗，迷倒一眾鏡粉！

喜歡自拍的 MIRROR 當然不會放過任何機會，稍有空檔便度好角度擺好pose，拍出完美自拍。

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成員大爆料

Anson Lo 坦言自調教你MIRROR》後，12子首次見足全日，他感到特別滿足，又珍惜兄弟相聚的機會。

姜濤大爆部份成員為拍攝新劇努力保持身型而自備飯盒，可惜因抵擋不住薯片的引誘而功虧一簣。Edan就會偷拍成員睡相，直指手機已收集超過5位成員的睡相，適當時用來「回敬」兄弟。