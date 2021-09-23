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由街頭唱到麥花臣首開音樂會　吳林峰操fit自己迎處男騷

娛樂 15:00 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

吳林峰將開自己首個音樂會。

唱作人吳林峰將首度擁有屬於自己的舞台，從街頭唱到麥花臣舉行音樂會，首度舉行個唱，吳林峰形容為「新鮮、興奮又擔心」。

他解釋：「由Busking到而家，由街唱到上台，是好大進步，當然希望好多人來見證，同時亦期待發生，因為這是轉投新公司Sunny Idea新任務，好多同事支持，自然不想白費大家心血，所以心情又緊張又擔心，好想當是最後一次演唱會去盡做好。」

既然開唱，吳林峰除了獻唱自己的作品外，亦會演繹寫給其他歌手的歌，不過他事先聲明，這一次並非作品展，並說：「我未必會唱回原版，或者會唱Demo，或者重新編曲。另外我會唱一些對我意義重大嘅曲，以自己方法唱給大家聽。」

向來愛在生活中發掘微細小事作為歌曲題材，然後很多人以為他的生活多姿多彩，他說：「以往跟朋友或中學同學傾偈，他們好羨慕我的生活，因為大家都返朝九晚五，生活刻板，但其實我的生活比大家更重覆：每日起身返去一間200呎左右房裡面構思、寫歌，完了就返屋企。大家生活模式其實不會變，『明天一切如常』，但我們可以在框框裡，尋找不一樣內容，令生活多一些值得回味地方。如我返屋企時，不論搭車行路，都鍾意留意身邊事物，感受這個框框帶給我的樂趣。」

吳林峰將演唱會主題命名為「明天一切如常」，就是希望大家看過他的演唱會後，即使「明天一切如常」，但至少記得從框框中讓自己快樂。

吳林峰早就為個唱作準備，操fit自己少不免，他說：「我有積極做運動，希望到時不是一個好臃腫的肥仔，瘦少少啦！」除此之外，吳林峰亦找來歌唱老師改善演唱技巧與咬字，更估不到的是他近期多作冥想練習：「因為想放鬆自己，等自己可以以最好狀態見大家！」

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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