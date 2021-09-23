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【高層變動】張復熾接替盧志遠任九龍中醫院聯網總監　明年3月履新

社會 16:06 2021/09/23

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張復熾接替盧志遠任九龍中醫院聯網總監，明年3月履新。（經濟日報資料圖片）

醫管局今日（23日）宣布，委任張復熾醫生為九龍中醫院聯網總監及伊利沙伯醫院行政總監，接替退休的盧志遠，明年3月1日履新。

醫管局表示，張復熾是一位經驗豐富的高級行政人員，擁有多年的醫療服務管理經驗，2012年至2017年間出任青山醫院及小欖醫院行政總監。

張醫生負責推行多個服務改善項目，包括領導廣華醫院重建項目，並且制定各項措施確保醫院重建工程期間，減少出現病人滯留等候入院的情況。張醫生過往在推動及制定整體精神健康服務發展方面，亦發揮重要角色。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞祝賀張復熾獲委任新職，並祝願他於新崗位事事順利；又讚揚盧志遠具備領導能力，一直推動服務發展，祝願他退休生活愉快。

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責任編輯：余思嵐

　　

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