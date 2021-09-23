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【政府架構重組】民建聯倡設副政務司長　為問責官員制訂KPI

政治 15:53 2021/09/23

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左起：陳恒鑌、李慧琼、張國鈞。

民建聯提出優化政府架構，建議設立發展和改革政策組，重組運房局、新設文化體育及旅遊局等。民建聯又建議，擴大問責團隊規模，包括增設副政務司司長，協助處理跨局政策，尤其是人口政策和青年事務。

民建聯又認為，應為問責官員制訂職效考核指標（KPI），以評估主要官員的施政表現，亦要求主要官員定期落區及在網上交代施政。民建聯主席李慧琼表示，稍後會約見特首林鄭月娥爭取支持，遊說對象亦包括來屆特首候選人。

民建聯今見記者，就政制改革等提出建議，其中在政府架構重組方面，建議要設立發展和改革政策組，定位是輔助特區政府決策及進行中長期香港事務研究的智囊機構，包括為特首及問責班子提供定期的學習課程，讓港府更了解社會、國家、國際的最新發展。

除了重組運房局、設立文化體育及旅遊局等，民建聯建議將現時「政制及內地事務局」改為「內地及政制事務局」，民建聯張國鈞解釋，改名是希望政府明白，該局將來的職能應以內地事務為先。

擴大問責團隊規模方面，民建聯就建議增設副政務司司長，李慧琼認為，增設副司長有迫切需要，至於是否要增設副財政司司長，她則稱，持開放態度，會聆聽社會意見。民建聯又認為，需為工作較為繁重的政策局增設副局長，同時可因應具體工作，以一筆過整體撥款模式聘請一名或多於一名政治助理。被問到民建聯會否爭取成員加入政府出任新職位，李慧琼指，目前談這些「太遙遠」。

另外，有關為問責官員制定KPI方面，民建聯立法會議員陳恒鑌批評，過往有官員因處理具爭議性議題導致民望低，但有官員「成日唔做嘢，反而民望高」，認為有必要設KPI。

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責任編輯：林曉君

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