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【新冠疫苗】聶德權：下周起於三公院設復必泰注射站　正研以流動車入屋邨方便長者打針

社會 15:54 2021/09/23

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港府新冠疫苗外展隊今日(23日)起一連三日，於石籬社區會堂提供科興疫苗接種服務。（林宇翔攝）

港府新冠疫苗外展隊今日(23日)起一連三日，於石籬社區會堂提供科興疫苗接種服務，公務員事務局局長聶德權到場視察後見傳媒，提及下周起將於伊利沙伯醫院、瑪麗醫院及屯門醫院設注射站，又正研以流動車方式為市民接種，惟細節仍需商討。

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公務員事務局局長聶德權表示，長者接種率需大幅提升，當局正竟就此多方面努力，又指下周起將於三間公立醫院，包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院及屯門醫院設注射站，提供復必泰疫苗接種。

他解釋，三間公院屬聯網內龍頭醫院，地方亦較大，可方便覆診長者即場接種，現時安排已入最後階段，稍後會公布，計劃開展後如運作良好，可於其他醫院推行。

聶德權補充，亦正研究透過流動車方法，於屋邨方便長者接種，惟有關地方是否足夠、空氣流通等相關設備仍需解決，細節仍有待商討。

他又提到，今日於石籬社區會堂外展接種獲地區組織支持，有醫生講座及接種諮詢，為長者即場接種，當中亦96歲長者透過活動安排接種；亦有專車安排長者到場；稍後亦會於深水埗及油尖旺等地區推行。

他稱，今日官涌接種中心亦有樂善堂在場、而保良局亦於其長者日間護理中心，推動同樣活動，當局希望深入社區每一處方便長者接種，亦期望長者及家人明白接種的重要性、必要性。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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