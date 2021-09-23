【新冠疫苗】3間公院將設新冠疫苗接種站　陳肇始籲長者冬季流感季節前快打針

▲ 陳肇始籲長者冬季流感季節前快接種。（資料圖片）

醫管局即將在伊利沙伯醫院、屯門醫院和瑪麗醫院設立新冠疫苗接種站，方便覆診的市民即時接種，包括長者。食物及衞生局局長陳肇始教授今日（23日）表示，全球疫情依然嚴峻，尤其變種病毒肆虐，最擔心長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士的組群，籲長者在冬季流感季節來臨前盡快接種新冠疫苗，有助盡早為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

另外，陳肇始今日到官涌市政大廈的官涌體育館，出席由九龍樂善堂主辦的樂善堂油尖旺長者疫苗接種日活動。主辦方為選擇接種科興疫苗的長者，安排到官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。至於選擇復必泰疫苗的長者，則乘座專車前往界限街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。

陳肇始指，很開心有逾100名長者參與這個活動，感謝主辦方一站式的疫苗接種資訊及接種活動，及善堂的醫護人員即場解答長者提問，以增加他們對接種疫苗的信心。

昨日（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，市民毋須預約可以即場接種疫苗。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：余思嵐