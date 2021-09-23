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【披荊斬棘的哥哥】黃貫中為愛女學跳舞　盼鼓勵女兒接受新事物

娛樂 16:12 2021/09/23

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黃貫中跟隊員挑戰突破。

黃貫中（Paul）在大型音樂競技節目《披荊斬棘的哥哥》節目中，跟32全能哥哥合併成四大同盟，並在 「等我找到你演唱會」上進行兩兩對決，其中黃貫中（Paul）所屬的「李承鉉部落」與趙文卓隊伍進行一對一單挑；出道超過三十年的Paul更首度挑戰跳舞！

向來以音樂取勝的Paul，先帶領隊友張淇、李承鉉和李銖銜以一曲《花祭》與林志炫進行第一場對決，Paul在排練時不時憶起暫別舞台的陳輝，聲音滿載傷感，令李承鉉大受感動：「我太愛你這個傷心的聲音了。」Paul也坦言：「畢竟我真的很傷心。」

雖然首輪失利，不過仍無損眾人士氣，隊長李承鉉更透露，將會在接下來的《不超級的馬里奧》表演上公開秘密武器，原來「搖滾教父」Paul跳出框框，首次在幕前獻舞！

挑戰新領域。

談到這個契機，Paul笑言：「通過不停的努力，你以為不可能的事就會發生，好像我跟張淇不怎麼跳舞的人，也可以很努力去舞蹈；你看到每一個團員在裏面都找到他自己的那一塊，這是很美妙的一個東西。」

為了在演唱會上盡善盡美，肢體僵硬的Paul堅持努力練習：「跳舞的時候看到自己，（會覺得）這是誰啊？這個跳得那麼難看的人是誰啊？沒辦法面對跳舞，對我來說確實很有難度。我只可以盡力演出、盡力去表現自己，萬一我盡了力，還是要離開的話，我也會無怨無悔的。」

努力學跳舞。

他更透露跳舞的最大動力正是囡囡黃鶯，也希望身體力行，鼓勵女兒勇於挑戰：「這首歌要送給我女兒，你看看你爸爸已經一把年紀了，還可以繼續嘗試新的東西。」

最終Paul和成員張淇、歐陽靖（MC Jin）、劉迦、瑞奇在《不超級的馬里奧》以佻皮團舞獲得一致好評，當被主持人問到跳舞是不是很大的挑戰，Paul也隨即回應：「很大挑戰，我（看起來）好像不在乎，其實我每天都偷偷練、練了很久，所以希望大家可以喜歡。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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