「信望香港 信望未來」七大打卡位　遊歷太古發展旅程

太古城、可口可樂、方糖⋯大家會聯想到什麼？原來這些通通都與太古集團有關！太古集團於香港營商已逾一個半世紀，陪伴香港人已有150年！為紀念在港發展150周年，太古特意於香港海事博物館舉辦以「信望香港 信望未來」為主題的展覽，供市民免費入場參觀。

是次展覽將會帶領大家一起遊歷太古在香港150年的發展旅程，了解太古如何由經營貿易和航運業務起家，逐漸發展成為一間知名的跨國企業集團。

展覽共設有6個主題展區，名為「創業早期」、「從煉糖到汽水」、「航運演化」、「營造社區」、「建立航空樞紐」以及「發揮潛能」。由太古1870年在香港開設首個辦事處說起，大家可一同回顧太古與香港共同成長和發展的故事！

歷史展品具意味 創意遊戲添趣味



展覽籌備工作歷時兩年，展出多件珍貴且極具意義的歷史文物和照片，例如逾百年歷史的太古車糖公司年曆、歷年太古糖包裝和廣告、國泰航空往昔的航班時間表和機上雜誌等，更紀錄了當年巨星樂隊披頭四乘搭國泰航機來港的歷史一刻！

等TOPick帶大家率先看看當中的特色打卡位！

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「透視太古」：除了與太古城和太古坊這兩座著名建築物的模型合照，更可透過模型上的展板和影片了解兩個發展項目的背景。

「巨型可樂汽水機」：經典的「可口可樂」予人暢快的味道！巨型可樂汽水機和產品牆正是一眾可樂粉絲的絕佳「打卡位」。

「國泰航空商務客艙座位」：很久沒飛啦！一於坐坐商務客艙過下癮！還可以瀏覽多段珍貴的航空錄像呢。

展覽更設置了多元互動遊戲，小朋友都可以參與其中，一同體驗太古業務！

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「破解太古密碼」：大家可以嘗試以太古自製的「航運代碼」，拆解機密訊息，親身體驗一百多年前的通訊過程。

「我的太古之城」：透過配搭不同的建築和設施，大家可以創造自己理想的社區。

「未來的我」：不止白雪公主才可擁有魔鏡，太古展覽也有！站在魔鏡前，隨意揀選自己喜愛的職業，魔鏡就可以瞬間呈現未來穿著相關服裝的你！

環迴展現室更融合了270度短片及動作感應的互動裝置，帶領市民遊歷一趟太古歷史之旅，享受有別於傳統展覽的獨特體驗。

展覽日期：即日起至10月12日

開放時間：星期一至五上午9時半至下午5時半；星期六、日和公眾假期上午10時至晚上7時

地點：香港海事博物館──專題展覽及文化活動廳

費用：免費入場

欲了解更多展覽詳情，請瀏覽網頁exhibition.swire.com。

（資料由客戶提供）