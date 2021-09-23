【立法會選舉】李華明︰民主黨不參選為「駝鳥」想法　看不到4年後政治狀況更有利民主派

▲ 民主黨創黨成員、前立法會議員李華明。（資料圖片）

新選舉制度下首場立法會選舉今年12月舉行，外界關注民主黨會否參選立法會。民主黨創黨成員、前立法會議員李華明指，政黨就應參選並取得議席，若民主黨不參選，難以發揮監察政府功能，應該解散。

李華明今日接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，若民主黨不參選，從來都不會知道能否獲得提名及會否被取消資格。若民主黨參選不能取得議席應該檢討，但若今年不參選，並打算4年後再參選，則為「駝鳥」想法，因為看不到4年後政治狀況更加會有利民主派參選。

李華明指，掌握民意才可監察政府，民主黨以往提出的批評及理據均有民意授權，若民主黨擔心會受負面清單影響被取消資格，4年後他亦不須參選。

他表示，同意政治情況對民主派參選可能愈來愈差，甚至無空間，認為若民主黨因未能入閘而參選失敗，民主黨可能已經完成歷史任務：「在香港、政治民主運動而言，去到一個階段無法再向前行，我覺得無必要留住一個政治組織而又不參選的話，我覺得無意義。」他稱，政黨應以參選為「大原則」，若不參選，民主黨則應解散。

李華明今年4月接受其他傳媒時曾表示，民主黨應杯葛選舉，現在卻主張參選。被問及為何會與過去想法不同，李華明指，現時政治形勢更為惡劣，教育專業人員協會及職工盟等相繼解散，能否入閘、取得提名、會否被取消資格尚未知道。他表示，估計公民黨已不會參選，若連民主黨亦不參選，將會是多年來民主派首次不參選立法會，個人對此情境感到痛心、可惜。

被問及民主派能否入閘參選區議會，李華明則回應指「大家心知肚明」，稱區議會已被政府矮化，除非下一屆區議會選舉全由建制派控制，否則將失去其政治功能。

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記者：陳葆琳