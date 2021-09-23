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【選舉制度】梁振英籲放下心魔　尋找適合香港的選舉制度

政治 16:27 2021/09/23

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梁振英希望新一屆選委督促特首和立法會議員加大力度，盡快解決民生問題。（資料圖片）

新選舉制度下的首場選委會選舉日前結束，全國政協副主席、前特首梁振英形容，有了新的選委會，是一個相當好的開局。他又認為，要放下「西方國家就是最民主、最好」的心魔，找一套最適合香港的選舉制度。

梁振英日前接受網媒專訪時指，民生就是最大的政治，他認為，新一屆選委會繼續監督、監察未來立法會議員及行政長官的工作，「我相信這1500個選委也會注意到，眾多事件中，有什麼事是緩急先後，應該如何鋪排好。」

他續指，很多民調都顯示，市民最關心的都是民生的問題，「大至房屋問題，以至物價問題、就業問題，青年人在學有所成之後（能否）學以致用。」他希望，選委能通過提名和選舉職能，督促行政長官和立法會議員，加大力度盡快紓緩、解決民生問題。

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責任編輯：林曉君

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