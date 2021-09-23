【川港合作】林鄭批「黑暴」傷內地人感情　強調重視重建內地同胞對港觀感

▲ 林鄭月娥（左）與四川省委書記彭清華（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥率團訪問成都，出席本港與四川雙方高層會議，並簽署3份合作協議。她在會上發言時慨嘆，社會動亂期間的「黑暴」行為，傷害了內地同胞的感情，導致他們對香港有些負面看法，強調自己重視重建內地同胞對港觀感。

林鄭月娥表示，自己在帶領特區政府重新出發、重振經濟的過程中，很重視重建內地同胞對香港的觀感，認為川港兩地往來密切，希望日後四川政府和人民能支持香港在內地的宣傳推廣工作。又邀請四川省委書記彭清華、四川省長黃強在明年合適時間訪港，亦歡迎更多四川同胞來港，見證香港回歸祖國25周年的重大時刻。

此外，林鄭又指，川港兩地在航空和交通運輸方面有廣闊合作空間，期望兩地未來繼續在機場相關領域上的合作和交流，亦支持港鐵公司與成都市政府和成都軌道交通集團深化化作。

出席會議的有四川省委書記彭清華、港澳辦副主任黃柳權，香港代表團則有政務司司長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞等。彭清華致辭時指，原定四川今年內開通高鐵直達香港，但受疫情影響未能成事。他期望，兩地共同推動對外開放、深化現代金融合作、強化產業協作聯動，以及加強科技創新協同。

▲ 與會者合照。（政府新聞處圖片）

川港簽署的3份合作協議包括：進一步促進兩地經貿合作備忘錄、中醫藥戰略合作框架協議，及全面深化兩地職業教育合作協定。

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責任編輯：林曉君