  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【川港合作】林鄭批「黑暴」傷內地人感情　強調重視重建內地同胞對港觀感

政治 16:52 2021/09/23

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥（左）與四川省委書記彭清華（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥率團訪問成都，出席本港與四川雙方高層會議，並簽署3份合作協議。她在會上發言時慨嘆，社會動亂期間的「黑暴」行為，傷害了內地同胞的感情，導致他們對香港有些負面看法，強調自己重視重建內地同胞對港觀感。

林鄭月娥表示，自己在帶領特區政府重新出發、重振經濟的過程中，很重視重建內地同胞對香港的觀感，認為川港兩地往來密切，希望日後四川政府和人民能支持香港在內地的宣傳推廣工作。又邀請四川省委書記彭清華、四川省長黃強在明年合適時間訪港，亦歡迎更多四川同胞來港，見證香港回歸祖國25周年的重大時刻。

此外，林鄭又指，川港兩地在航空和交通運輸方面有廣闊合作空間，期望兩地未來繼續在機場相關領域上的合作和交流，亦支持港鐵公司與成都市政府和成都軌道交通集團深化化作。

出席會議的有四川省委書記彭清華、港澳辦副主任黃柳權，香港代表團則有政務司司長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞等。彭清華致辭時指，原定四川今年內開通高鐵直達香港，但受疫情影響未能成事。他期望，兩地共同推動對外開放、深化現代金融合作、強化產業協作聯動，以及加強科技創新協同。

與會者合照。（政府新聞處圖片）

川港簽署的3份合作協議包括：進一步促進兩地經貿合作備忘錄、中醫藥戰略合作框架協議，及全面深化兩地職業教育合作協定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【防疫措施】林鄭月娥：正與中央商討「專家對接」機制　內地未就通關定客觀標準
10:34 2021/09/14
【防疫措施】林鄭月娥：正與中央商討「專家對接」機制　內地未就通關定客觀標準
【京官南下】韓正深圳會見林鄭月娥　冀港府依法組織好選舉
21:32 2021/09/18
【京官南下】韓正深圳會見林鄭月娥　冀港府依法組織好選舉
【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟
10:06 2021/09/21
【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟
【土地問題】傳中央要求地產商解決房屋問題？　林鄭月娥：未來公私合作可見更大成效
10:45 2021/09/21
【土地問題】傳中央要求地產商解決房屋問題？　林鄭月娥：未來公私合作可見更大成效

你可能感興趣

【防疫措施】林鄭月娥：正與中央商討「專家對接」機制　內地未就通關定客觀標準
10:34 2021/09/14
【防疫措施】林鄭月娥：正與中央商討「專家對接」機制　內地未就通關定客觀標準
【京官南下】韓正深圳會見林鄭月娥　冀港府依法組織好選舉
21:32 2021/09/18
【京官南下】韓正深圳會見林鄭月娥　冀港府依法組織好選舉
【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟
10:06 2021/09/21
【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　林鄭月娥：冀與企業同舟共濟
曾國衞 李家超 四川省 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
17:02 2021/09/13
【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
【慳得就慳】慳家男月花$2300紙巾曬乾重用　僅有2條內褲聞過無異味繼續穿
17:51 2021/09/22
【慳得就慳】慳家男月花$2300紙巾曬乾重用　僅有2條內褲聞過無異味繼續穿
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
今日 11:00
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查